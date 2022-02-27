Зараз у Києві все спокійно - заступник Київської держадміністрації

Микола Поворозник / прес-служба КМДА

Заступник КМДА Микола Поворозник розповівши про ситуацію в Києві 27 лютого на четвертий день російського вторгнення.

Чиновник зазначив, що ситуація на околицях міста контролюється ЗСУ, загонами територіальної оборони, і добровольчими батальйонами. Він зазначив, що в нічний час були зіткнення з ДРГ, але на даний момент обстановка в місті спокійна.

"Вночі було кілька зіткнень з ДРГ, на зараз все спокійно", — повідомив він.

Крім того, Поворозник підкреслив, що в Києві діє комендантська година до 28 лютого 8:00, і що ніхто не повинен залишати вдома.

"Цивільні, які будуть перебувати на вулиці під час комендантської години, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", - зазначив чиновник.

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Раніше ми писали, що в ході зенітних і ракетних обстрілів Києва снаряди, випущені армією Росії, потрапили в пункт поховання ядерних відходів київської філії Об'єднання Радон.

Також головред повідомляв, що Українська армія розгромила підрозділ "кадирівців" у Гостомелі на Київщині-Елітний чеченський спецназ Росгвардії на чолі з генералом Магомедом Тушаєвим.

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