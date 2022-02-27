Росія обстріляла Київ і потрапила в пункт поховання ядерних відходів - Держінспекція

Росія завдає ракетних ударів по Києву / facebook.com/DPSUkraine

Під час зенітних і ракетних обстрілів Києва снаряди, випущені армією Росії, потрапили в пункт поховання ядерних відходів київської філії Об'єднання Радон. Наразі не можна оцінити масштаб завданих збитків, оскільки система, яка проводить радіаційний моніторинг, вийшла з ладу. За попередніми даними, загрози людям немає. При цьому в ДСНС уточнили, що потрапляння було у паркан, а ємності не пошкодилися.

Як повідомили у пресслужбі Державної інспекції ядерного регулювання, о 01:20 неділі, 27 лютого, стало відомо про те, що під час російських зенітних і ракетних обстрілів російські снаряди завдали удару по пункту поховання ядерних відходів філії Об'єднання Радо у Києві. Оцінити масштаби збитку наразі не можна, оскільки обстріли тривають.

"Про це телефоном повідомив персонал підприємства, який знаходиться в укритті в результаті триваючого масового обстрілу. Відсутня можливість оцінки масштабу руйнувань", - зазначили в Держінспеції.

Також там уточнили, що система спостереження за радіацією вийшла з ладу. Оцінюватимуть масштаб проблеми після того, як припиняться обстріли. Поки що немає даних про загрози населенню у зв'язку з такою ситуацією.

"Автоматизована система радіаційного моніторингу вийшла з ладу. Але камери спостережень зафіксували падіння снарядів. Оцінка радіаційної обстановки буде проведена переносними приладами після завершення обстрілів. За попередньою оцінкою Держатомрегулювання, поза санітарно-захисною зоною, загрози населенню немає", - підкреслили в Державній інспекції ядерного регулювання.

У ДСНС спростували інформацію

Як повідомляє УНІАН, у Державній службі надзвичайних ситуацій стверджують, що інформація про попадання російського снаряда під час обстрілів Києва в поховання радіоактивних речовин не відповідає дійсності. Там уточнили, що попадання було в паркан, а резервуари з ядерними похованнями не пошкодились.