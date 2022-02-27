"Темрява відступить, світанок близько": глава Міноборони звернувся до українців

Олексій Резніков / Фото Reuters

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців вранці 27 лютого, закликавши їх залишатися сильними.

"72 години опору. Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ. Де всі ті, хто обіцяв за 2 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я лише чую, як вони виправдовуються. Я бачу героїчну армію, переможну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків. Всіх, хто виконує свій обов'язок. Я бачу тисячі й тисячі громадян, які взяли в руки зброю, які встали до лав територіальної оборони і б'ються", - написав глава Міноборони у Facebook.

Резніков додав, що попереду буде ще багато випробувань, але в перемогу України тепер віримо не лише ми.

"Подивіться навколо. Багато хто нарешті подолав страх і зважився кинути виклик Кремлю. З кожною годиною все більше людей усвідомлюють, що ніде в Європі немає такої армії. Ніде. І без цієї армії та нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці. Без нас Європи просто не буде. Тому вже зараз надходить допомога, яка ще три дні тому була неможливою", - зазначив він.

"Темрява відступить. Світанок близько. Тримаємо стрій. Слава Україні! Слава Героям України!" ,- резюмував міністр оборони.

Як повідомляв Главред, українська армія розгромила під Гостомелем біля Києва підрозділ так званих "кадирівців" – елітний чеченський спецназ Росгвардії на чолі з генералом Магомедом Тушаєвим.

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