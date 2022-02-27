"Темрява відступить, світанок близько": глава Міноборони звернувся до українців

Попереду буде ще багато випробувань, але в перемогу України тепер віримо не лише ми. Без нас Європи просто не буде, сказав Олексій Резніков.
Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців вранці 27 лютого, закликавши їх залишатися сильними.
"72 години опору. Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ. Де всі ті, хто обіцяв за 2 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я лише чую, як вони виправдовуються. Я бачу героїчну армію, переможну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків. Всіх, хто виконує свій обов'язок. Я бачу тисячі й тисячі громадян, які взяли в руки зброю, які встали до лав територіальної оборони і б'ються", - написав глава Міноборони у Facebook.
Резніков додав, що попереду буде ще багато випробувань, але в перемогу України тепер віримо не лише ми.
"Подивіться навколо. Багато хто нарешті подолав страх і зважився кинути виклик Кремлю. З кожною годиною все більше людей усвідомлюють, що ніде в Європі немає такої армії. Ніде. І без цієї армії та нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці. Без нас Європи просто не буде. Тому вже зараз надходить допомога, яка ще три дні тому була неможливою", - зазначив він.
"Темрява відступить. Світанок близько. Тримаємо стрій. Слава Україні! Слава Героям України!" ,- резюмував міністр оборони.
Як повідомляв Главред, українська армія розгромила під Гостомелем біля Києва підрозділ так званих "кадирівців" – елітний чеченський спецназ Росгвардії на чолі з генералом Магомедом Тушаєвим.
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