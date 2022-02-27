Може статися екокатастрофа: через бої під Києвом не можуть загасити обстріляну нафтобазу

У Василькові палає нафтобаза після влучання в неї ракети окупантів/ соцмережі

У Василькові під Києвом триває пожежа на нафтобазі, яка спалахнула після потрапляння снаряду російських військ.

Рятувальники не можуть приступити до гасіння вогню, тому що триває бій за аеропорт, який окупанти намагаються захопити. Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба у Facebook.

Він зазначає, окупанти нанесли ракетний удар по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади. Пожежа може поширитися ще на 9 резервуарів із паливом, а це у свою чергу загрожує екологічною катастрофою.

"Бій не припиняється, тому ДСНС області не може розпочати гасіння. Поки що вдалося перекрити постачання газу. Маємо пряме попадання в один із 10 резервуарів з паливом. Вогонь може перекинутися й на інші. У такому разі нам загрожує неминуча екологічна катастрофа", – написав голова Київської ОДА.

Також стало відомо, що працівникам нафтобази вдалося врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом. Врятоване паливо Україна зможе використати на потреби армії, медичної системи тощо.

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Нагадаємо, у Василькові Київської області після обстрілу горить нафтобаза. Інформацію про це підтвердила мер міста Наталія Баласинович.

Також повідомлялося, що від початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого російськими військами було зроблено "більше 250" пусків ракет по українських об'єктах. Такий підрахунок провели в оборонному секторі США. Зазначається, що більшість запусків проведено балістичними ракетами малої дальності.

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