Армія України веде бій за аеропорт з військами РФ під Васильковим

Рятувальники не можуть зупинити пожежу на нафтобазі у Василькові через продовження боїв / Соцмережі

У Київській області під Васильковим триває військове протистояння Збройних сил України та російської армії за аеропорт. Росіяни вдарили ракетою по нафтобазі в селі Крячки, через що сталася пожежа, яку не вдається припинити. Не можна допустити, щоб вогонь поширився на інші резервуари з паливом, інакше буде висока ймовірність технологічної катастрофи. Про це заявив керівник Київської міської держадміністрації Олексій Кулеба.

"Під Васильковом триває бій за аеропорт. На даний час російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади. Спалахнула велика пожежа, яку можна бачити навіть з Києва", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами, військове протистояння не припиняється, через це рятувальники не можуть працювати над гасінням загоряння. Вдалося тільки перекрити постачання газу.

"Бій не припиняється, тому ДСНС області не може приступити до гасіння. На даний час вдалося перекрити постачання газу", - зазначив Кулеба.

Чиновник додав, що в один з десяти резервуарів з паливом сталося пряме попадання. І у тому випадку, якщо вогонь розшириться на інші резервуари, країна може зіткнутися з неминучою екологічною катастрофою. Влада працює над тим, щоб не допустити такого розвитку подій.

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"Маємо пряме попадання в один з 10 резервуарів з паливом. Вогонь може перекинутися і на інші. У такому випадку нам загрожує неминуча екологічна катастрофа. Робимо все можливе, щоб цього не допустити!"- підкреслив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, в ніч з 26 на 27 лютого російські окупаційні війська завдали ракетний удар по нафтобазі у Василькові. Сталося загоряння.