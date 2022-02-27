По українських об'єктах російським агресором випущено понад 250 балістичних ракет

Влада США підбила цифри щодо російського вторгнення в Україну за три доби.
Представник оборонного сектора США провів закритий брифінг з американськими журналістами, в якому підбив підсумки трьох діб повномасштабного російського вторгнення в Україну.
За їхніми підрахунками, за цей час російськими військами було зроблено "більше 250" пусків ракет по українських об'єктах.
"Більшість запусків проведено балістичними ракетами малої дальності", - сказав чиновник.
За його словами, росіяни продовжують наносити удари по "цивільній інфраструктурі і житлових районах" цими ракетними ударами.
"Ми не можемо сказати вам, чи були ці місця навмисно атаковані, але у нас немає сумнівів в тому, що ці обстріли вражають цивільну інфраструктуру і житлові райони", - сказав чиновник.
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Також він зазначив, що у США немає ніяких даних про те, що російські військові взяли під контроль будь-які міста.
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