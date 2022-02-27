По українських об'єктах російським агресором випущено понад 250 балістичних ракет-CNN / Фото Reuters

Представник оборонного сектора США провів закритий брифінг з американськими журналістами, в якому підбив підсумки трьох діб повномасштабного російського вторгнення в Україну.

За їхніми підрахунками, за цей час російськими військами було зроблено "більше 250" пусків ракет по українських об'єктах.

"Більшість запусків проведено балістичними ракетами малої дальності", - сказав чиновник.

За його словами, росіяни продовжують наносити удари по "цивільній інфраструктурі і житлових районах" цими ракетними ударами.

"Ми не можемо сказати вам, чи були ці місця навмисно атаковані, але у нас немає сумнівів в тому, що ці обстріли вражають цивільну інфраструктуру і житлові райони", - сказав чиновник.

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Також він зазначив, що у США немає ніяких даних про те, що російські військові взяли під контроль будь-які міста.

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