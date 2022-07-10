Північне угруповання РФ вже активізувало роботу: Тука про можливе вторгнення Білорусі в Україну

Україна повинна готується до вторгнення Білорусі / Міноборони Білорусі, Главред

Україна повинна готується до найгіршого варіанту розвитку війни з урахуванням сухопутного вторгнення Білорусі. Про це Главреду розповів колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Ми змушені бути готовими дати відсіч під час ймовірного вторгнення. А що стосується конкурентний дій за останні дні, то знову-таки, мої друзі мені розповідають, що навіть вже на Київщині зафіксовані факти роботи ДРГ, які прибули безпосередньо з Білорусі ... Йдеться безпосередньо про іноземців - росіян і білорусів - які є професійними диверсантами, а не просто якимись зрадниками", - сказав Тука.

Таким чином, Тука зазначає, що вже відбувається активація дій Північного угруповання РФ. Поки невідомо, чим вона закінчиться.

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше говорив, що президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки Головнокомандувача ЗСУ. Обговорювати ризики військового вторгнення Білорусі в Україну. Було вирішено провести перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожував завдати ракетного удару по Києву з території РБ. Мовляв, Мінськ піде на такий крок, якщо ЗСУ нібито "перетнуть кордон" з Білоруссю і, мовляв "вдарять" по Мозирському нафтопереробному заводу. Лукашенко заперечує наміри воювати з Україною, але підтверджує підготовку своїх військ.

Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жук підтвердив, що Білорусь, мовляв, не воюватиме з Києвом. Створення нового військового оперативного командування в напрямку України він назвав, мовляв,"розвитком держави".

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