Вже складений план: Білорусь погрожує Польщі ракетними ударами

Білорусь погрожує завдати ракетних ударів по Польщі / Reuters

У Генштабі Білорусі погрожують завдати ракетних ударів по території Польщі у разі початку військового конфлікту з НАТО, заявив заступник начальника відомства Руслан Косигін, повідомляє видання Белта.

За інформацією білоруського чиновника, у разі початку конфлікту, "першою ціллю Білорусі стане саме Польща". Вже навіть складено план атак.

"Територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим об'єктом удару, а саме: центри схвалення рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних Збройних сил, арсенали і бази, а також критично важливі об'єкти їхньої економіки та транспортної інфраструктури", - заявив Косигін.

За словами Руслана Косигіна, ракетні удари по перерахованих вище об'єктах будуть завдані, якщо "НАТО спробує розмовляти з Білоруссю з позиції сили".

читайте такожРоль Білорусі у війні "давно визначена": Лукашенко знову заговорив про "братню Росію"

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія. Білоруський диктатор підкреслив, що він нібито "давно визначив" участь РБ у війні РФ проти України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на такі слова Лукашенка. Він зазначив, що заява лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка про єдину армію з Росією є небезпечним сигналом для України і для народу Білорусі.

Читайте також: