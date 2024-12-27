'Росія не може втриматись': генерал сказав, чи закінчиться війна у 2025 році

Хоча РФ теоретично ще може вести бойові дії, економічні труднощі значно ускладнять це, заявив Бен Годжес.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-ne-mozhet-uderzhatsya-general-skazal-zakonchitsya-li-voyna-v-2025-godu-10625645.html Посилання скопійоване

Росії буде важко вести війну після 2025 року / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Головні тези Годжеса:

Росії буде важко вести війну після 2025 року

Економічні проблеми ускладнять можливість ведення військових дій

Захід має продемонструвати, що не залишить Україну до її перемоги у війні

Економіка РФ стикається з великими труднощами. Після 2025 року Росії буде важко вести війну через серйозні економічні проблеми. Про це заявив колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес в інтерв’ю "Київ24".

"Все говорить про те, що Росія не може втриматись далі економічно після 2025 року. Вони мають дуже серйозні проблеми в економіці. Я б не сказав, що вони не зможуть продовжувати, але їм буде дуже-дуже складно це робити", - сказав він. відео дня

Годжес також підкреслив важливість підтримки з боку західних країн, зокрема США. За його словами, Захід має забезпечити підтримку України до її перемоги.

"Треба продемонструвати, що ми не залишимо Україну, поки Україна не переможе у цьому конфлікті", - наголосив американський військовий.

Щодо можливих дій нової адміністрації президента США Дональда Трампа, Годжес не став робити прогнозів. Він зазначив, що її політику складно передбачити.

"Адміністрація Трампа дуже складна в сенсі розуміння, що вони будуть робити. Багато речей вони пообіцяли зробити в перший ж день. Можливо, буде цілий потік заяв, але відповідні гучні заяви потребуватимуть дій Конгресу, співпраці інших країн. Я думаю, що адміністрація буде більш зосереджена на домашніх питаннях на початку. Однак, це буде адміністрація, якої ми ще не бачили раніше. Тут будуть якісь зовсім інші процедури, протоколи. Складно робити якісь передбачення", - заявив Годжес.

Завершення війни в Україні - пронози

Як повідомляв Главред, війна в Україні може завершитися мирними переговорами у 2025 році через проблеми з мобілізацією як в Україні, так і в Росії, повідомляє оглядач The New York Times Джуліан Барнс. Якщо українські війська зможуть утримати Курську область, є шанс на повернення частини захоплених територій.

Також головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник заявив, що припинення вогню в Україні не призведе до завершення війни. Він підкреслив, що українці хочуть справедливого миру, а не просто припинення вогню.

Крім цього, політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, ясність щодо завершення війни може з'явитися ближче до кінця 2025 року, залежно від того, чи залишиться Путін при владі.

Читайте також:

Хто такий Бен Годжес Фредерік Бенджамін Годжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред