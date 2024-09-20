Серйозна небезпека для двох міст: експерт оцінив ситуацію на Покровському напрямку

Хмарність і дощі можуть зробити проблематичним використання дронів. Також погодні умови впливають на прохідність техніки.

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Давид Шарп оцінив ситуацію на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, соцмережі

Наступ РФ на Покровському напрямку може знизитися через погодні умови. Наразі окупанти не дуже активно просуваються на місто Покровськ, але серйозна небезпека існує для населених пунктів, розташованих на півдні, - Курахового та Вугледара. Там ідеться про небезпеку оперативного оточення. Про це заявив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

За його словами, погода на багато що впливає. Наприклад, хмарність і дощі можуть зробити проблематичним використання дронів. Однак на сході України дуже нерідко буває сухою.

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"Також погодні умови впливають на прохідність техніки. Але знову ж таки: там, де вже йдуть міські сутички, бої в забудові, де використовується піхота (а Росія часто використовує її, не рахуючись із втратами), то і на погоду особливо розраховувати не варто", - сказав Шарп в інтерв'ю Oboz.ua.

Загалом, за словами військового оглядача, погана погода грає не на користь тієї сторони, яка застосовує авіацію.

"Але головне впирається в те, які резерви і які сили задіють сторони. Якщо українці зможуть використати достатньо резервів, то шанси на успішну оборону різко підвищуються. Інакше доведеться дуже і дуже непросто", - вважає Шарп.

Хто такий Давид Шарп? Давид Шарп - ізраїльський військовий оглядач та експерт. 1991 року, коли Україна стала незалежною, репатріювався з України до Ізраїлю, проходив службу в армії оборони Ізраїлю з 1993 по 1997 роки.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Російська окупаційна армія просунулася біля чотирьох населених пунктів у Донецькій області. Про це повідомили аналітики моніторингової групи DeepState у звіті 20 вересня. За словами експертів, росіяни змогли просунутися біля Нью-Йорка, Іванівського, Галицинівки та в Торецьку.

Росія може почати нову хвилю інтенсивного наступу на Покровськ. Це залежатиме від її дій на флангах. Про це заявив політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що інтенсивність наступу армії РФ може зменшитися вже найближчого місяця.

"Максимум до кінця вересня у них триватимуть наступальні дії, далі вже все - і погодні умови будуть на нашому боці, і вони вичерпаються за тими можливостями, які вони готували. Стріляти вони будуть, але це не дасть жодного толку. Для чого це робиться - просто, щоб зробити нам погано і це вплинуло на можливості наступальних дій", - сказав він.

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