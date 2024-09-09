Загроза для Вугледара: Коваленко розповів, що задумали окупанти

Наразі росіяни намагаються обійти місто зі сходу, зосередившись на спробах вийти до траси 0532 "Мар'їнка - Вугледар", каже експерт.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-dlya-ugledara-kovalenko-rasskazal-chto-zadumali-okkupanty-10595651.html Посилання скопійоване

Експерт попередив про загрозу для Вугледара / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap

Росіяни захопили село Водяне біля Вугледара. Це означає, що ворог намагається обійти місто з флангів, оскільки лобові атаки за два роки не принесли жодних результатів, крім величезних втрат. Про це заявив координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко у коментарі "Фокусу".

За його словами, за два роки російське командування двічі знищило 155-ту бригаду морської піхоти ЗС РФ у лобових штурмах Вугледара з півдня.

"Наразі росіяни намагаються обійти місто зі сходу, зосередившись на спробах вийти до траси 0532 "Мар'їнка - Вугледар". Зараз, коли дорога опинилася під контролем окупантів, вони зроблять нову спробу взяти місто штурмом - одразу з півночі, сходу і півдня", - наголошує експерт. відео дня

Коваленко також підкреслив, що в таких умовах оборона Вугледара стане дуже складним завданням. Особливо, якщо окупанти почнуть рухатися далі на захід від села Водяне, що на північ самого міста. Однак на поточний момент до повного оточення Вугледара ще далеко.

"ЗС РФ готують комфортні умови для оточення міста, процес може тривати до двох місяців", - підсумував координатор групи "Інформаційний спротив".

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що на Покровському напрямку суттєво знизилась наступальна операція російських окупантів.

Полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант говорив, що російські окупаційні війська продовжать наступати на Сході і зараз їх не зупинити.

В той же час, Сили оборони України здійснили успішну контратаку і змогли захопити позиції ворога на Торецькому напрямку.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред