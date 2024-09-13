Наступ РФ на Донбасі скоро може призупинитися: названо ймовірні терміни

Щоб підтримати свій наступ росіяни продовжують переговори з країнами-союзниками та дістають радянські запаси.

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Наступ РФ на Донбасі скоро може призупинитися / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ОК "Захід"

Армія країни-агресорки Росії продовжує свій наступ на Донбасі, однак його інтенсивність може зменшитись вже у найближчий місяць. Про це заявив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, передає "РБК-Україна".

"Максимум до кінця вересня у них продовжаться наступальні дії, далі вже все - і погодні умови будуть на нашому боці, і вони вичерпаються за тими можливостями, які вони готували. Стріляти вони будуть, але це не дасть ніякого толку. Для чого це робиться - просто, щоб зробити нам погано і це вплинуло на можливості наступальних дій", - наголосив він.

За його словами, щоб підтримати свій наступ росіяни продовжують переговори з країнами-союзниками та дістають радянські запаси.

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Відомо, що загарбники отримали не тільки балістику КНДР, яку вже використовують по Україні, а й, судячи з повідомленнями ЗМІ, іранські ракети.

Отримавши балістику від Тегерана, окупанти зможуть раціональніше витрачати свої запаси "Іскандерів". Так, атакуючи прифронтові регіони іранськими ракетами, вони зможуть частіше бити своїми вглиб України. Це дозволить ворогу тримати сили ППО та економіку у постійній напрузі.

Таким чином, Москва продовжить тиснути на українців обстрілами, навіть призупинивши наступальні дії на фронті, хоча й самі масштабні атаки мало впливають на поле бою.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Бої в Донецькій області - що відомо

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що російська окупаційна армія може оточити Сили оборони України в районі населеного пункту Невельське на Покровському напрямку фронту.

Армія країни-агресора Росії за останні тижні досягла тактичного просування під Вугледаром Донецької області. Як повідомляють в звіті британської розвідки, скоріш за все, цей напрямок і надалі залишатиметься гарячим.

Також відомо, що російські диверсійно-розвідувальні групи заходять в місто Торецьк Донецької області, однак, українські захисники їх успішно вибивають за межі населеного пункту.

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