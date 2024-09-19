Можлива нова хвиля наступу окупантів на Покровськ: названо важливий фактор

Армія РФ формує фланги та закріплюється на нових ділянках.

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Наступ РФ на Покровськ / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap.live

Країна-агресорка Росія може розпочати нову хвилю інтенсивного наступу на Покровськ. Це залежатиме від її дій на флангах. Про це заявив політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі РБК-Україна.

"Все залежить від того, як дійсно відбуватиметься ситуація на півдні Покровського напрямку, а не на півдні загальної зони бойових дій, театру бойових дій. Як швидко вони зможуть сформувати південний фланг, навіть скажу так, які у них будуть результати, наприклад, у районі Селидового", - зазначив він.

За словами експерта, зараз у районі Селидового українські захисники проводять високоякісну оборону, росіяни не мають можливості прорватися в місто і закріпитися там, щоб розпочати міські бої.

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Тому поки Селидове перебуватиме під контролем України, розпочинати новий наступ на Покровськ - великий ризик для росіян. Також це стосується і квадрата Гірник-Курахівка-Зоряне. Контроль ЗСУ над цією агломерацією також не дає росіянам наступати на Курахове.

"Саме від ситуації по цих локаціях залежить, коли росіяни зможуть розпочати чергову хвилю, більш інтенсивну хвилю наступальних дій на Покровському напрямку", - наголосив Коваленко.

Він також додав, що зараз росіяни намагаються в районі Новогродівки, Красного Яру, Гродівки формувати фланги та закріплюватись на нових ділянках, але не йти в лоб на Покровськ.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Бої на Покровському напрямку - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після деякої вимушеної паузи російські агресори відновили спроби штурмів на Покровському напрямку. Ситуація на всій цій ділянці фронту залишається складною. Однак найзапекліші бої відбуваються від Новогродівки до села Лисівка.

Також відомо, що російські війська кілька разів обстріляли Покровськ у Донецькій області. Ворог зруйнував міст "Східний".

Крім того, російські окупанти перекинули на Покровський напрямок регулярні підрозділи повітряно-десантних військ та залучили до наступальних операцій новітню важку техніку.

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