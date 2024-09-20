Армія РФ просунулася біля 4 населених пунктів Донецької області - DeepState

За даними Генштабу, за добу 19 вересня відбулося 163 бойових зіткнення.

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В окупантів є просування на фронті / Колаж: Главред, фото: 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, DeepState

Російська окупаційна армія просунулася біля чотирьох населених пунктів у Донецькій області. Про це повідомили аналітики моніторингової групи DeepState у звіті у ніч на 20 вересня.

За словами експертів, росіяни змогли просунутися біля Нью-Йорка, Іванівського, Галицинівки і в Торецьку.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. відео дня

Тим часом у Генштабі ЗСУ ввечері 19 вересня заявили, що загалом від початку доби відбулося 163 бойових зіткнення. "Найгарячішим" напрямком був Курахівський. Окупанти за підтримки авіації 49 разів атакували українські позиції поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, досі триває 13 бойових зіткнень.

"Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту", - зазначили в Генштабі.

Як повідомляв Главред, у звіті DeepState за 18 вересня йшлося про те, що армія РФ просунулася в трьох населених пунктах на Донбасі - біля Стельмахівки, у Гродівці та Українському. Стельмахівка розташована в Луганській області, Гродівка та Українське - у Донецькій області.

Як заявив президент Зеленський, на Курський напрямок уже вдалося відвернути близько 40 тисяч російських військових із території України. Тривають активні дії. Є й поповнення обмінного фонду.

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