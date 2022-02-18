Сім'я Шуфрича купила в анексованому Криму нерухомість і зареєструвала за законами РФ - Схеми

Нестор Шуфрич стверджує, що українському законодавству дії його сім'ї не суперечать / УНІАН

Сім'я нардепа від Опозиційної платформи - За життя (ОПЗЖ) Нестора Шуфрича у 2019 році зареєструвала нерухомість в окупованому Криму за російськими законами, чим фактично визнала анексію.

Журналісти програми Схеми з'ясували, що мова йде про маєток і велику земельну ділянку в селищі Сімеїз на ПБК. Також повідомляється, що сім'я нардепа купувала землю в Криму й після його анексії, роблячи це за російськими законами.

Незадовго до 2014 року сім'я Шуфрича придбала недобудовану віллу площею 4500 квадратних метрів на березі моря у його соратника по ОПЗЖ Віктора Медведчука. Об'єкт у підсумку оформили як власність української компанії Авто Бізнес Груп, заснованої батьком Шуфрича і його помічником. Зараз об'єкт не добудований, проте там є табличка з написом "приватна власність".

За даними Схем, з 2019 року маєток і земля нібито належать російській компанії Естейт холдинг груп. Вона зареєстрована в Москві, але у неї все ті ж засновники - батько і помічник Шуфрича. Процедура придбання нібито проводилася через спеціальну схему.

Також у розслідуванні йдеться, що сім'я депутата за час окупації Криму придбала на півострові й інші маєтки.

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Сам Шуфрич в коментарі журналістам підтвердив, що його сім'я має нерухомість в Криму, проте реєстрацію в російській юрисдикції не прокоментував. Депутат стверджує, що оформлення кримського майна за російським законодавством нібито дозволено українськими законами. Юристи та представники органів влади, з якими поспілкувалися журналісти, це твердження спростували.

Як повідомляв Главред, раніше журналісти з'ясували, що нардеп від Опозиційної платформи - За життя Віктор Медведчук разом з дружиною Оксаною Марченко, які потрапили під українські санкції за фінансування тероризму, володіє в окупованому Криму розкішною віллою. У 2012 році в цій резиденції гостював російський президент і кум Медведчука Володимир Путін.

Також журналісти Схем писали, що сім'ї нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака одразу після завершення Революції Гідності та у перші дні анексії Криму практично за безцінь придбали частину нафтового бізнесу в Росії.

Анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

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