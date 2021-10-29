"Безглуздість і безвідповідальність": Шуфрич і Ляшко влаштували свару в прямому ефірі

Віктор Ляшко і Нестро Шуфрич / скріншот

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Нестор Шуфрич влаштували перепалку в прямому ефірі на ТБ.

Нардеп на каналі 1+1 звинуватив главу МОЗ в тому, що влада не підготувалися до нової хвилі епідемії коронавірусу.

Зокрема він назвав Ляшка "негідником", звинувативши його у високій смертності українців від коронавірусу через те, що в країні немає широкої мережі центрів вакцинації.

"Я скажу вам чесно, ви просто негідник на цій посаді. У смерті 66 тисяч 204 наших громадян більше половини - це ваша особиста вина, спочатку як головлікаря, а потім як міністра", - сказав Шуфрич.

Він також пригрозив Ляшку відповідальністю за свої дії на посаді глави Міністерства охорони здоров'я.

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Ляшко парирував звинувачення Шуфрича нагадавши, що той на посаді міністра з надзвичайних ситуацій "лопатами гасив пожежі".

Він пояснив, що не варто плутати такі поняття як летальність, смертність і щоденна кількість випадків захворювань у людей, у яких був виявлений коронавірус.

"Всі мене прекрасно зрозуміють, про що я говорю. А хто хоче отримувати якісь певні політичні дивіденди, то хотів би сказати: Вибачте, але сьогодні ви не тут (не при владі - ред.), і не про це ми повинні говорити. Ми сьогодні повинні говорити про те, що відбувається, і що повинні ми зробити. Ми повинні використовувати свій шанс і зробити щеплення", - додав Ляшко.

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Нагадаємо, раніше народний депутат від Слуги народу Ірина Верещук поскандалила в прямому ефірі з нардепом Шуфричем.

Зазначимо, що після слів Шуфрича на адресу Верещук, "слуга народу" попросила його вести дискусію коректно.

У відповідь Шуфрич опустився до хамства і попросив колегу з СН "не верещати".

Пізніше в Telegram-каналі Верещук пригрозила Шуфричу "дати в зуби", якщо він буде і надалі дражнити її прізвище.