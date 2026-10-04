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Канцлер Німеччини Мерц несподівано прибув до Києва: що він заявив після приїзду

Дар'я Пшеничник
4 жовтня 2026, 08:21
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Канцлер Німеччини вперше з травня 2025 року прибув до української столиці й анонсував зустріч із Володимиром Зеленським.
Канцлер Німеччини Мерц несподівано прибув до Києва: що він заявив після приїзду
Канцлер Німеччини прибув до Києва / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Коротко:

відео дня
  • Мерц прибув до Києва вранці 4 жовтня
  • Канцлер заявив про загрозу з боку Росії для ФРН
  • Це перший візит політика до України за рік

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уранці в неділю, 4 жовтня, прибув до Києва з неоголошеним візитом - у його графіку значиться зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Deutsche Welle.

Причину, чому поїздка відбулася саме тепер, політик пояснив одразу після прибуття потягом - на вокзалі в українській столиці.

"Сьогодні я приїхав до Києва, тому що найближчими тижнями України потребує нашої підтримки. Якщо не зупинити Росію, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас", - заявив Мерц.

Опалювальний сезон під обстрілами

Окремо глава німецького уряду звернув увагу на те, з чим українці зіткнуться вже за кілька тижнів: попереду п'ятий холодний сезон в умовах повномасштабної війни. Російські війська й далі б'ють по містах, житловій забудові та теплоелектростанціях, проте зламати українців їм не вдалося, переконаний канцлер.

Про зміст майбутніх переговорів із главою держави Мерц також сказав публічно: він має намір запевнити Зеленського, що лінія Берліна щодо допомоги Києву залишається незмінною.

Спільні технології та перший візит за рік

Співпрацю двох країн канцлер описав не як односторонню допомогу, а як обмін із відчутною вигодою для німецької сторони.

"Наше партнерство - це вулиця з двостороннім рухом. Німецькі та українські компанії спільно розробляють технології, які приносять користь обом країнам. Це робить нас більш захищеними та сильними", - резюмував він.

Попередня поїздка Мерца до України датована травнем 2025 року - відтоді особисто до Києва глава німецького уряду не приїжджав.

Останні заяви Фрідріха Мерца - новини за темою

Як писав Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що позиція Росії після зустрічі представників двох країн свідчить про відсутність готовності Кремля до серйозних переговорів про припинення війни проти України.

За словами Мерца, реакція Москви на переговори глави МЗС ФРН Йоганна Вадефуля з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим показала, що Кремль не зацікавлений у реальних переговорах.

Раніше Мерц заявив, що несподівана перемога ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" на виборах у Саксонії-Анхальт стала переломним моментом не лише для регіону, а й для всієї країни. Під час пресконференції в Берліні він визнав, що такого результату не очікували навіть у федеральному уряді, а його наслідки можуть позначитися як на внутрішньополітичній ситуації, так і на міжнародній арені.

Окремо Мерц наголосив на загрозі зовнішнього впливу на виборчі процеси в Німеччині та зазначив, що в Москві позитивно сприйняли успіх АдН, що, на його думку, є показовим сигналом.

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Про джерело: Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") - німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія.

"Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте на 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна в нім. Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), у Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня).

За часів існування СРСР і "холодної війни", "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" та у вільному світі, що придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької Хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда прилічувала до так званих "Ворожих голосів".

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війна в Україні Німеччина Фрідріх Мерц
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