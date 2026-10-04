Чоловік публічно принизив Корольову та показав фото, де її неможливо впізнати

Путініст Тарзан вкотре поставив свою дружину в непривабливому світлі.

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Наташа Корольова - жертва домашнього насильства / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Корольова

Коротко:

Як виглядала прихильниця Путіна

Як її образив чоловік

Колись українська співачка, а тепер путіністка Наташа Корольова з кожним днем все більше стає жертвою насильства з боку свого чоловіка-стрингоносця та окупанта, заслуженого російського стриптизера на прізвисько Тарзан.

Як пишуть російські пропагандисти, він соромив путіністку за зайву вагу і навіть змусив її робити ін’єкції сумнівного російського виробництва. Однак йому все одно не подобається, як виглядає його дружина, і він продовжує публічно ганьбити її.

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Путініст Тарзан показав свою путіністку Корольову / Скріншот Instagram/tarzan___official

Так, літній стриптизер показав Королеву в реальному житті, знявши її в мішкуватому спортивному костюмі, поверх якого був натягнутий теплий жилет. Голову виконавиці взагалі прикрашала хустка, пов’язана на зразок косинки.

"Братик Іванушка і сестричка Аленушка", - так підписав кадр колишній стриптизер Тарзан у своєму офіційному мікроблозі в Instagram.

У коментарях також відзначили застарілий вигляд артистів. "Не впізнав одразу", "Бабуся Наташа", - написали коментатори.

Вже не вперше Тарзан публічно критикує й ображає свою дружину. Втім, її, мабуть, усе влаштовує.

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Про особу: Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар’єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в’їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в’їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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