Чоловік публічно принизив Корольову та показав фото, де її неможливо впізнати

Коротко:
- Як виглядала прихильниця Путіна
- Як її образив чоловік
Колись українська співачка, а тепер путіністка Наташа Корольова з кожним днем все більше стає жертвою насильства з боку свого чоловіка-стрингоносця та окупанта, заслуженого російського стриптизера на прізвисько Тарзан.
Як пишуть російські пропагандисти, він соромив путіністку за зайву вагу і навіть змусив її робити ін’єкції сумнівного російського виробництва. Однак йому все одно не подобається, як виглядає його дружина, і він продовжує публічно ганьбити її.
Так, літній стриптизер показав Королеву в реальному житті, знявши її в мішкуватому спортивному костюмі, поверх якого був натягнутий теплий жилет. Голову виконавиці взагалі прикрашала хустка, пов’язана на зразок косинки.
"Братик Іванушка і сестричка Аленушка", - так підписав кадр колишній стриптизер Тарзан у своєму офіційному мікроблозі в Instagram.
У коментарях також відзначили застарілий вигляд артистів. "Не впізнав одразу", "Бабуся Наташа", - написали коментатори.
Вже не вперше Тарзан публічно критикує й ображає свою дружину. Втім, її, мабуть, усе влаштовує.
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Про особу: Наташа Корольова
Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар’єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.
12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в’їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в’їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.
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