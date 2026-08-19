На повній швидкості влетів у зупинку з людьми: у Києві сталася смертельна ДТП

Трагедія сталась в Соломʼянському районі.

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Смертельна ДТП в Києві / Колаж: Главред, фото: поліція

Коротко:

Volkswagen зіткнувся з маршруткою та влетів у зупинку з людьми

Унаслідок аварії є загиблі та травмовані

Поліція встановлює кількість потерпілих і обставини ДТП

Уранці 19 серпня в Солом’янському районі Києва сталася смертельна ДТП. Автомобіль Volkswagen після зіткнення з маршрутним автобусом в’їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди.

За попередньою інформацією поліції, аварія сталася близько 8:50. Водій Volkswagen на великій швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого в’їхав в зупинку з людьми.

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Унаслідок аварії є загиблі та травмовані. Точна кількість потерпілих наразі встановлюється.

"На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі. Кількість потерпілих, обставини та механізм дорожньо-транспортної пригоди встановлюється", - повідомляють у поліції.

В Україні посилять контроль за швидкістю: на дороги повернуть "Фантоми"

В Україні посилять контроль за дотриманням правил дорожнього руху. Уже цього тижня планують запустити десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості, а на дороги повернуть патрульні автомобілі "Фантоми".

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. За його словами, перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП, тому МВС разом із Нацполіцією працює над посиленням контролю.

"Фантоми" - це непомітні патрульні автомобілі, які автоматично фіксують перевищення швидкості. До початку повномасштабної війни вони пропрацювали близько місяця і за цей час зафіксували порушення у понад 26 тисяч водіїв.

Нові камери встановлять у різних регіонах України, а місця їхнього розташування згодом повідомить патрульна поліція. За даними МВС, лише за перші тижні серпня в Україні сталося понад 1300 ДТП із постраждалими.

ДТП - новини за темою

Як писав раніше Главред, на трасі Київ–Одеса сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса. Внаслідок аварії, на дорозі перекинувся автобус, у якому перебували люди. Унаслідок ДТП 1 людина загинула на місці, ще 9 - поранені.

Нагадаємо, 4 липня, на трасі Миколаїв–Одеса вантажівка зіткнулася з пасажирським мікроавтобусом, унаслідок чого загинули щонайменше 12 людей, ще шестеро отримали травми.

Крім того, у поліції Києва повідомляли, що на великій швидкості автомобіль в'їхав у підземний перехід на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Внаслідок аварії загинуло щонайменше четверо людей і ще троє отримали травми.

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