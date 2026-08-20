РФ зробила цинічну заяву після смертельного удару по Києву: що вигадав Кремль

Поки Київ та область оговтуються від наслідків нічної атаки, у Москві цинічно звітують про нібито "успішне ураження" військових цілей.

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Окупанти цинічно виправдали масовану атаку на Київ/ Колаж: Главред, фото: ДСНС, kremlin.ru

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РФ намагається цинічно виправдати черговий смертельний удар по Україні

Окупанти традиційно назвали масований удар по Києву атакою на військові цілі

У Кремлі вкотре намагаються видати терор проти українських міст за нібито "високоточний удар" по військових об’єктах, замовчуючи про жертви серед населення й руйнування цивільної інфраструктури.

Так у Міноборони РФ прокоментували масовану атаку на Київ і Київську область у ніч проти 20 серпня. Внаслідок ворожого удару загинули 12 людей, понад 40 отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки, лікарню та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Попри це, у ворожому оборонному відомстві заявили про нібито "успішне ураження" військових і транспортно-логістичних об’єктів.

Особливо цинічно Міноборони РФ супроводило свій допис зображенням запуску ракети з написом "Бʼєм залпом". Під ним розмістили фразу: "Наводимо переконливі аргументи".

Цинічне повідомлення МО РФ після атаки на Київ/ Фото: скриншот

Там стверджують, що російські війська завдали "масованого удару високоточною зброєю наземного, повітряного та морського базування", а також безпілотниками великої дальності.

"Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю наземного, повітряного, морського базування та безпілотними літальними апаратами великої дальності по підприємствах військової промисловості, транспортно-логістичного центру та складів у місті Києві та Київській області", - йдеться в повідомленні.

Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Атака РФ на Київ та Київщину 20 серпня - останні новини

У ніч проти 20 серпня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та Київську область, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Атака тривала всю ніч. Основний ракетний удар був спрямований на Київ, Бровари та Бориспіль.

У столиці внаслідок російської атаки загинули 12 людей, ще 40 отримали поранення. Наслідки удару зафіксували у Святошинському, Дарницькому та Солом’янському районах. Пошкоджено житлові будинки, медичні та освітні заклади, нежитлові й складські приміщення, на яких виникли пожежі.

21 серпня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв масованого нападу ворога на столицю.

На Київщині внаслідок атаки загинув чоловік, ще шестеро людей постраждали. У Бориспільському районі четверо поранених госпіталізували до місцевої лікарні з осколковими та різаними ранами. У Броварах через російський удар виникли проблеми з електропостачанням, також пошкоджено промисловий об’єкт, де спалахнула пожежа.

Чи наважиться Кремль завдати удару по мостах через Дніпро - прогноз розвідки

У Головному управлінні розвідки не виключають, що ворог може завдати ударів і по мостах через Дніпро.

"Це теж критична інфраструктура, тому ми розуміємо, наскільки важливим є завдання військової розвідки України щодо отримання попереджувальної інформації про плани агресора на цьому напрямку", - сказав заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скибицький.

За його словами, останнім часом російські війська завдають ударів по мостах у прифронтових Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Він додав, що окупанти систематично атакують критично важливі мости в Затоці та Маяках, які є важливими елементами української транспортної системи.

"Коли об’єкт стає найбільш критичним для нас, тоді ворог починає по ньому працювати", - пояснив заступник начальника ГУР.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

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Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

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