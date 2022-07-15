Зробили "темну": на Харківщині побили "гауляйтера" Шевченкового

Гауляйтер Шевченкового Андрій Стрижко потрапив до лікарні / Фото suspilne.media

У Харківській області так званого окупаційного "голову" селища Шевченкове Андрія Стрижка побили невідомі. Тепер гауляйтер в лікарні.

Колаборанту наділи на голову мішок і зробили "темну". Інцидент стався в ніч на 11 липня, коли зрадник повертався додому, передає Суспільне.

"Деякі кажуть, що вже нещодавно його (Стрижка, - ред.) бачили в церкві, а медики кажуть, що його забрали за межі району. До Куп'янської лікарні не повезли. Хто побив - не знають. Є версія, що самі росіяни для пропагандистського ролика", – розповів співрозмовник видання.

Є інформація, що росіяни незадоволені Стрижком, і тому шукають йому заміну.

Раніше у Мережі з'явилося відео, на якому видно, як двоє чоловіків зривають зі стіни в Шевченковому герб України. Місцеві впізнали одного зі зрадників - ним виявився колаборант Стрижко, який "вважає себе козаком" і симпатизує Росії.

18 червня прокуратура Харківської області повідомила Стрижку про підозру за ч.1 ст. 338 Кримінального кодексу України (Публічна наруга над державними символами України).

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Нагадаємо, 10 липня Главред писав, що у Великому Бурлуці Харківської області місцевий гауляйтер Євген Юнаков вибухнув в авто біля місцевої адміністрації.

У Херсоні госпіталізували головного гауляйтера міста Володимира Сальдо, на якого раніше було скоєно замах нашими партизанами. Зрадник перебуває у важкому стані.

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