Пише доноси і здає окупантам односельців: гауляйтер сам зізнався, як працює на РФ

Гауляйтер Топузов в Урзуфі Пише доноси і здає окупантам односельців/ УНІАН, скрін з відео

Гауляйтер з селища Урзуф на Донбасі Іван Топузов, який раніше був селищним головою, масово здає російським окупантам своїх односельчан, а також біженців з Маріуполя, для проходження так званої "фільтрації".

Доноси на людей пише його секретарка Тетяна Бутяєва. Про це повідомив у Facebook радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, оприлюднивши також відео, на якому Топузов сам зізнається про проведення у селищі масової "фільтрації" людей.

"Знайомтесь. Іван Топузов. Гауляйтер власною персоною. Відкрито розповідає, як здає односельчан та біженців з Маріуполя окупантам для проведення фільтрації. МраZота. Закарбовано. Відплата вже поруч", – написав Андрющенко.

Також він розповів, що російські окупанти у змові з гауляйтером Топузовим налагодили схему продажу краденого російського палива. У селищі загарбники розмістили корпус російських рятувальників – близько 400 росіян, які беруть участь у розборі завалів Маріуполя. Самі окупанти зливають з баків своїх машин і з паливозаправників паливо, яке їм дали для робіт з розбору завалів, і разом з Топузовим продають фермерам Маріупольського району і мешканцям Урзуфу по 20 гривень за літр. На заправках таке ж паливо окупанти продають від 26 гривень за літр.

читайте такожОкупанти "узаконили" смертну кару в Маруіполі: розстрілюють вірних УкраїніІ те, щоб односельчани не купували паливо напряму у росіян, а брали його через Топузова, є ще однією причиною, чому колаборант активно здає жителів селища на "фільтрацію".

"Аби ніхто з місцевих напряму не мав змогу купити у росіян, він масово відправляє односельчан на "фільтрацію". Доноси пише його секретарка Тетяна Бутяєва. Ще в схемі розкрадання російської солярки залучено Аврамова Анатолія (колишній голова / напівкримінальний елемент за часів Януковича), який разом з ними пачками штампує списки "неблагонадійних" урзуфчан. Аби ніхто не вліз в схему", – зазначає радник мера Маріуполя Андрющенко.

Окупанти з колаборантами налагодили також схему продажу гуманітарки, яка завозиться з Росії – такі товари уже помічені по магазинах і ринках.

"Такі тобі кримінально-колаборантські реалії Маріупольського району, корупції та колаборації. Вся колаборація має одну мету – власну кишеню. Вся "допомога" росії теж очікувано обертається крадіжками та корупцією. Привіт 90-тим, що повернулись з російським миром", – підсумував Андрющенко.

Що відбувається в окупованому Маріуполі

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі городянам можна переміщатися по місту тільки при наявності документів від окупантів: довідки про проходження фільтрації і перепустки, що дозволяє переміщення по місту.

При цьому люди змушені вистоювати в черзі під палючим сонцем по 6 годин, щоб отримати їжу у якості "допомоги" від окупантів. Багато з людей непритомніють і потрапляють до лікарні, а їжу отримує лише кожен п’ятий.

Також повідомлялося, що рашисти закрили окупований Маріуполь на карантин, там почалася перша фаза епідемії і зросла смертність. Як розповідав радник мера міста Петро Андрющенко, не виключено, що у місті потроху починається епідемія холери.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що понад тисячу українських військовополонених із заводу Азовсталь у Маріуполі перевезли в Росію "для проведення слідчих дій". При цьому найближчим часом на територію країни-агресорки можуть перевезти ще частину українських військовополонених з Маріуполя.

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