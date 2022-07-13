Замах на Херсонського гауляйтера Сальдо: він у лікарні у важкому стані

На Сальдо вчинили замах, він у лікарні / Колаж фото УНІАН, ua.depositphotos.com

У Херсоні госпіталізували головного гауляйтера міста Сальдо, на якого раніше було скоєно замах нашими партизанами. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

Він додав, що Сальдо перебуває у важкому стані.

"За моїми даними, Херсонський колаборант Сальдо госпіталізований у важкому стані. Чекаємо на деталі!" - написав Олексій Гончаренко.

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Правління Сальдо в Херсоні

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні російські агресори призначили нового "мера" та "голову облдержадміністрації". В окупованому Херсоні російські загарбники призначили нового мера і голову ОДА.

"Міським головою" став Олександр Кобець, а "губернатором" – Володимир Сальдо.

Пізніше говорилося, що в окупованому Херсоні 11 червня почали роздавати українцям російські паспорти. Однак за ними прийшли лише 23 людини і ще колаборант і колишній мер міста Володимир Сальдо.

У червні в мережі з'явилася інформація про те, що на Сальдо вчинили замах - його машину підірвали. Пізніше колаборант записав відео і спростував інформацію про свою загибель.

11 липня стало відомо про новому замаху на гауляйтера. Пізніше стало відомо, що він вижив.

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