На Харківщині підірвали авто з місцевим гауляйтером

На Харківщині гауляйтер Євген Юнаков вибухнув в авто / Фото УНІАН

У Великому Бурлуці Харківської області місцевий гауляйтер Євген Юнаков вибухнув в авто біля місцевої адміністрації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської ОВВА Сергій Братчук.

"Місцевий гауляйтер Євген Юнаков підірвався в авто біля місцевої адміністрації", - написав Братчук.

Автомобіль з колаборантом був підірваний біля місцевої адміністрації сьогодні близько 16: 00 за київським часом, уточнили в мережі.

Євген Юнаков

Раніше повідомлялося, що в місті Харків важка ситуація через постійні обстріли з боку окупаційних військ Росії. Просування військ РФ вглиб Харківської області призвело до того, що вони підтягнули артилерію і б'ють по південних околицях Харкова.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Михайло Самусь пояснював, що у ЗСУ є два завдання під Харковом, але війська РФ намагаються перешкодити їх виконанню. Посилення обстрілів Харкова може бути пов'язано зі спробою збити темпи контрнаступу ЗСУ в регіоні, яке раніше розвивалося досить успішно.

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