На Харківщині підірвали авто з місцевим гауляйтером

Автомобіль з колаборантом Євгеном Юнаковим був підірваний біля місцевої адміністрації.
У Великому Бурлуці Харківської області місцевий гауляйтер Євген Юнаков вибухнув в авто біля місцевої адміністрації.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської ОВВА Сергій Братчук.
"Місцевий гауляйтер Євген Юнаков підірвався в авто біля місцевої адміністрації", - написав Братчук.
Автомобіль з колаборантом був підірваний біля місцевої адміністрації сьогодні близько 16: 00 за київським часом, уточнили в мережі.
Раніше повідомлялося, що в місті Харків важка ситуація через постійні обстріли з боку окупаційних військ Росії. Просування військ РФ вглиб Харківської області призвело до того, що вони підтягнули артилерію і б'ють по південних околицях Харкова.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Михайло Самусь пояснював, що у ЗСУ є два завдання під Харковом, але війська РФ намагаються перешкодити їх виконанню. Посилення обстрілів Харкова може бути пов'язано зі спробою збити темпи контрнаступу ЗСУ в регіоні, яке раніше розвивалося досить успішно.
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