Здавав людей окупантам у катівні: у Мелітополі підірвали колаборанта-друга Ківи

Вранці у вівторок, 6 грудня, у тимчасово окупованому місті Мелітополь (Запорізька область) прогриміли потужні вибухи. Як повідомляє портал "РІА Мелітополь", в результаті постраждав місцевий колаборант Микола Волик.
Спершу очевидці повідомили, що чергова "бавовна" сталася в районі аеродрому.
Потім стало відомо про вибухи в мікрорайоні "Дроби" на проспекті 50-річчя Перемоги. Від вибухової хвилі в будинках повилітали вікна.
В епіцентрі вибуху опинився Волик. Він раніше був депутатом Мелітопольської районної ради від нині забороненої в Україні партії ОПЗЖ. А до того він перебував у дружніх стосунках з політиком-запроданцем Іллею Ківою.
Як кажуть місцеві жителі, після приходу російським окупантів Волик став обіцяти Мелітопольським бізнесменам свій московський "дах".
А неугодних він нібито здавав в комендатуру, де окупанти людей масово відправляли в катівні. Втім, журналісти не виключають, що вибух влаштували в рамках розборок місцеві бандити.
Про те, що в Мелітополі зафіксували "бавовну" , пізніше підтвердив у своєму Telegram-каналі і мер міста Іван Федоров. За його даними, вибухи були такої сили, що їх чула половина городян.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти в Мелітополі в Запорізькій області посилили знущання над місцевими жителями через невдачі на фронті. Росіяни бісяться через відсутність перемог і зганяють свою злість на цивільних.
Як розповів мер міста Іван Федоров, про різні випадки тортур і знущань йому розповіли місцеві жителі, які були в полоні у росіян і яким потім вдалося виїхати з окупованих територій.
15 листопада стало відомо, що у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі підірвали колаборанта Дмитра Трухіна. Його забрали в лікарню в надважкому стані.
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