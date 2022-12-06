Здавав людей окупантам у катівні: у Мелітополі підірвали колаборанта-друга Ківи

Вранці 6 грудня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли вибухи. В результаті постраждав місцевий колаборант Микола Волик.

У Мелітополі підірвали колаборанта-друга Ківи / колаж фото https://ua.depositphotos.com і РІА Мелітополь

Вранці у вівторок, 6 грудня, у тимчасово окупованому місті Мелітополь (Запорізька область) прогриміли потужні вибухи. Як повідомляє портал "РІА Мелітополь", в результаті постраждав місцевий колаборант Микола Волик.

Спершу очевидці повідомили, що чергова "бавовна" сталася в районі аеродрому.

Потім стало відомо про вибухи в мікрорайоні "Дроби" на проспекті 50-річчя Перемоги. Від вибухової хвилі в будинках повилітали вікна.

В епіцентрі вибуху опинився Волик. Він раніше був депутатом Мелітопольської районної ради від нині забороненої в Україні партії ОПЗЖ. А до того він перебував у дружніх стосунках з політиком-запроданцем Іллею Ківою.

Волик і Кива / РІА Мелітополь

Як кажуть місцеві жителі, після приходу російським окупантів Волик став обіцяти Мелітопольським бізнесменам свій московський "дах".

А неугодних він нібито здавав в комендатуру, де окупанти людей масово відправляли в катівні. Втім, журналісти не виключають, що вибух влаштували в рамках розборок місцеві бандити.

Про те, що в Мелітополі зафіксували "бавовну" , пізніше підтвердив у своєму Telegram-каналі і мер міста Іван Федоров. За його даними, вибухи були такої сили, що їх чула половина городян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти в Мелітополі в Запорізькій області посилили знущання над місцевими жителями через невдачі на фронті. Росіяни бісяться через відсутність перемог і зганяють свою злість на цивільних.

Як розповів мер міста Іван Федоров, про різні випадки тортур і знущань йому розповіли місцеві жителі, які були в полоні у росіян і яким потім вдалося виїхати з окупованих територій.

15 листопада стало відомо, що у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі підірвали колаборанта Дмитра Трухіна. Його забрали в лікарню в надважкому стані.

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