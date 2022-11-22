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"Жінок 9 днів тримали стоячи у контейнері": у Мелітополі окупанти посилили знущання над цивільними

22 листопада 2022, 10:52

Російські загарбники у Мелітополі дозволяють мобілізованим тренуватися у знущаннях над місцевими мешканцями, яких утримують силою.

Российские военные, Иван Федоров
Окупанти в Мелітополі посилили знущання над цивільними через невдачі на фронті/ Reuters, УНІАН

Російські окупанти у Мелітополі в Запорізькій області посилили знущання над місцевими мешканцями через невдачі на фронті. Росіяни бісяться через відсутність перемог і зганяють свою злість на цивільних.

Про це заявив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що про різні випадки катувань і знущань йому розповіли місцеві мешканці, які були у полоні в росіян і яким потім вдалося виїхати з окупованих територій.

Він зазначив, що частина цивільних, яких захопили російські окупанти, перебувають у катівнях по декілька місяців, а дехто навіть від початку повномасштабної війни.

Федоров розповів, що був випадок, коли жінок тримали стоячи у морському контейнері упродовж 9 днів. Їм навіть не дозволяли сідати.

Також загарбники використовують захоплених у полон цивільних як "учбові посібники зі знущань" для мобілізованих росіян.

"Наведу лише кілька прикладів, про що розповідають ті, хто був у полоні. Є люди, які сидять у полоні понад 8 місяців. А останніми місяцями росіяни навмисно привозять мобілізованих до місць, де утримують наших мешканців, щоб вони тренувалися бити цивільних на людях, які перебувають у полоні", – розповів мер.

За словами Федорова, загарбники часто застосовують тортури електричним струмом.

Иван Федоров
скрін

Раніше звільнені з полону Росії британці розповіли про тортури. П'ятеро громадян Великобританії 21 вересня були звільнені з російського полону і повернулися додому. Вони розповіли, що росіяни застосовували до них тортури – проводили інсценування смертної кари, різали ножем, били, застосовували електричний струм.

Також раніше мешканці Херсона розповіли про жахи російської окупації. Один з місцевих жителів на ім'я Валерій розповів про те, що нещасним людям довелося пережити. Їх щодня катували, били струмом. Окупанти різали людей і топили їх у воді.

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