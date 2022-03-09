"Чапаєв і Петька на підході": у Мережі висміяли бронепоїзд окупантів під Мелітополем

Місцеві жителі явно несхвально зустрічали бронепоїзд окупантів.
До тимчасово окупованого Мелітополя з боку захопленого Криму прибув бронепоїзд РФ.
Як пишуть у соцмережах, у багатьох поява раритету столітньої давності викликало іронію.
"А цепелліни і тачанки будуть? Вечірня рубрика - придумуйте назву фото", - пише користувач Олена Шевцова на своїй сторінці в Facebook.
Разом з тим на бронепоїзд був нанесений відомий нацистський знак - буква "Z".
Звернемо увагу, що окремі користувачі відзначали, що раніше РФ використовувала бронепоїзди в ході війни в Ічкерії.
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Додамо, що місцеві жителі несхвально зустрічали бронепоїзд окупантів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Ірпені під Києвом окупанти підірвали залізничні колії, люди були змушені евакуюватися пішки.
Автор: Олексій Тесля