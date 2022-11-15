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У Мелітополі підірвали колаборанта Трухіна просто під його під’їздом: подробиці

15 листопада 2022, 11:39

Вибух пролунав вранці у вівторок. Гауляйтера забрали до лікарні у дуже важкому стані.

Коллаборант Дмитрий Трухин, взрыв в Мелитополе
У Мелітополі підірвали колаборанта Трухіна/ Telegram Федоров, РІА-Мелітополь

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі підірвали колаборанта Дмитра Трухіна.

Його забрали до лікарні у надважкому стані. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

Спочатку вранці у вівторок, 15 листопада, Федоров повідомив про вибух у лігві окупантів у житловому районі на півночі міста.

"Гучний вибух в житловому районі на півночі Мелітополя, біля 24-го училища, де зосереджене чергове лігво окупантів. За попередньою інформацію, вибуховою хвилею в сусідньому будинку вибило шибки до 4-го поверху", – написав мер міста.

Він зазначив, що на місце події одразу виїхали швидкі, пожежники і "поліцейські".

Взрыв в Мелитополе
Місце вибуху в Мелітополі/ Telegram Федоров

Пізніше Федоров повідомив деталі вибуху. Він зазначив, що просто біля під’їзду будинку був підірваний колаборант Дмитро Трухін.

"Мінус один з мелітопольських братів-колаборантів Трухіних. Вибух у Мелітополі – гучне завершення кар’єри посібника окупантів Дмитра Трухіна, прямо біля під’їзду будинку. В надважкому стані колаборант доставлений в лікарню", – розповів мер міста.

Взрыв в Мелитополе
Наслідки вибуху в Мелітополі/ Telegram Федоров
Взрыв в Мелитополе
Наслідки вибуху в Мелітополі/ Telegram Федоров

У Telegram-каналі "Ріа-Мелітополь" зазначають, що колишній депутат Мелітопольської міськради Дмитро Трухін перебуває в реанімації. Лікарі діагностували в нього мінно-вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, а також численні осколкові поранення.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі Запорізької області кадирівець під дією наркотиків вистрілив в обличчя пацієнту лікарні, з яким лежав в одній палаті. Кадирівця привезли в лікарню під дією наркотичних засобів.

Також раніше повідомлялося, що вранці в п'ятницю, 11 листопада, в Мелітополі стався вибух у будинку, де жив колаборант – так званий начальник Департаменту культури і спорту Андрій Бойко. Окупанти підтвердили, що Бойко контужений.

Нагадаємо, у смт. Якимівка на тимчасово окупованій частині Запорізької області був ліквідований колаборант Максим Зубарєв. Він загинув після встановлення у його автомобіль невідомого вибухового пристрою.

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