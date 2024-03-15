Сценарій програшу у війні: експерт оцінив ризики припинення допомоги США

Негативний сценарій в Україні свідчитиме про слабкість Сполучених Штатів, каже Олександр Кочетков.

https://glavred.net/ukraine/scenariy-proigrysha-v-voyne-ekspert-ocenil-riski-prekrashcheniya-pomoshchi-ssha-10550327.html Посилання скопійоване

Олександр Кочетков оцінив роль США в допомозі Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Збереження державності України можна вважати певною перемогою України у війні, заявив політичний аналітик, політтехнолог та іміджмейкер Олександр Кочетков.

"Це вже певна перемога. Не та перемога, якої ми хочемо, але певна перемога", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Водночас експерт упевнений у тому, що негативний сценарій в Україні свідчитиме про слабкість Сполучених Штатів, що потягне за собою зміни в загальних світових розкладах, зокрема, економічних.

"Частина істеблішменту США чітко розуміє, що програвати в російсько-українському протистоянні не можна в жодному разі, тому що Росія виступає в ролі провокатора. РФ спробувала провокувати Штати, але відповіді майже не було, і Росія залишилася такою, як вона є, навіть стало більше поваги до неї. А далі у світі за прикладом Росії почнуть діяти й інші. Так буде в Латинській Америці, на Близькому Сході, на Далекому Сході, в Індії, Китаї, Пакистані, Тайвані - все почне тріщати по швах. І тоді світ втратить стабільність", - пояснив він.

Співрозмовник каже, що немає підстав очікувати, що в США зміниться позиція щодо надання допомоги Україні навіть у разі зміни адміністрації в Білому домі. Однак ця допомога може бути "гомеопатичними дозами, щоб пацієнт не помер, але й не одужав".

"Тому, по-перше, нам потрібно максимально працювати самим. А, по-друге, потихеньку починає прокидатися Європа", - додав Кочетков.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Кочеткова Главреду:

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання близько 200 мільйонів доларів із фінансування армії США для надання негайної підтримки Україні, оскільки більший пакет допомоги залишається заблокованим у Конгресі. Про це повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, за словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі, США розглядають "інші можливості" допомоги ЗСУ, крім схвалення законопроєкту з грошима для України, в інтерв'ю Голосу Америки.

Як повідомлялося раніше, у Білому домі було зроблено важливу заяву щодо допомоги Україні, де було зазначено, що затягування в ухваленні законопроєкту негативно впливає на ситуацію на фронті.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.