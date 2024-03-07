Україна може отримати негайну військову допомогу від США: що відомо

За даними ЗМІ, остаточне рішення про негайну військову допомогу Україні за кошти з фінансування армії США остаточно ще не ухвалене.

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В США розгядають можливіть використання резервів для допомоги Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість виділення близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії США для надання негайної підтримки Україні, оскільки більший пакет допомоги залишається заблокованим у Конгресі. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання з посиланням на чиновників, які обізнані із ситуацією, вказує, що ці гроші можуть бути використані для закупівлі критично важливої зброї, боєприпасів та іншого обладнання, оскільки Україна має нестачу артилерійських снарядів, а російські війська за останні тижні досягли деяких невеликих територіальних успіхів.

"Дебати щодо використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють шалені зусилля Білого дому, спрямовані на пошук будь-якої можливої підтримки для України", - повідомляє Bloomberg. відео дня

За словами одного з джерел, остаточне рішення ще не ухвалене.

Крім того, в матеріалі зазначається, що можливе фінансування за рахунок армії США є невеликим у порівнянні з більш ніж $61 мільярдом допомоги для України, яку схвалив президент Джо Байден у Конгресі.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США розглядають "інші можливості" допомоги ЗСУ, окрім схвалення законопроєкту з грошима для України, заявив радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.

Раніше у Білому домі було зроблено важливу заяву щодо допомоги Україні, де зазначено, що затягування у схваленні законопроекту негативно впливає на ситуацію на фронті.

Пентагон розглядає можливість використання останніх джерел фінансування військової допомоги для підтримки зусиль України у протистоянні з Росією, навіть без гарантій відновлення цих коштів Конгресом, повідомляє CNN.

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