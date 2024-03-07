УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна може отримати негайну військову допомогу від США: що відомо

Юрій Берендій
7 березня 2024, 06:42
За даними ЗМІ, остаточне рішення про негайну військову допомогу Україні за кошти з фінансування армії США остаточно ще не ухвалене.
Україна може отримати негайну військову допомогу від США: що відомо
В США розгядають можливіть використання резервів для допомоги Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість виділення близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії США для надання негайної підтримки Україні, оскільки більший пакет допомоги залишається заблокованим у Конгресі. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання з посиланням на чиновників, які обізнані із ситуацією, вказує, що ці гроші можуть бути використані для закупівлі критично важливої зброї, боєприпасів та іншого обладнання, оскільки Україна має нестачу артилерійських снарядів, а російські війська за останні тижні досягли деяких невеликих територіальних успіхів.

"Дебати щодо використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють шалені зусилля Білого дому, спрямовані на пошук будь-якої можливої підтримки для України", - повідомляє Bloomberg.

відео дня

За словами одного з джерел, остаточне рішення ще не ухвалене.

Крім того, в матеріалі зазначається, що можливе фінансування за рахунок армії США є невеликим у порівнянні з більш ніж $61 мільярдом допомоги для України, яку схвалив президент Джо Байден у Конгресі.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання

6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США.

Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США розглядають "інші можливості" допомоги ЗСУ, окрім схвалення законопроєкту з грошима для України, заявив радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.

Раніше у Білому домі було зроблено важливу заяву щодо допомоги Україні, де зазначено, що затягування у схваленні законопроекту негативно впливає на ситуацію на фронті.

Пентагон розглядає можливість використання останніх джерел фінансування військової допомоги для підтримки зусиль України у протистоянні з Росією, навіть без гарантій відновлення цих коштів Конгресом, повідомляє CNN.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні військова допомога
Реклама

Головне за день

Україна готувалася до ядерного удару РФ: ексспікер Генштабу назвав "мету" і терміни

Україна готувалася до ядерного удару РФ: ексспікер Генштабу назвав "мету" і терміни

08:11 Україна
Матиме вирішальне значення: в ISW назвали головну умову для контрнаступу ЗСУ

Матиме вирішальне значення: в ISW назвали головну умову для контрнаступу ЗСУ

07:41 Україна
Україна може отримати негайну військову допомогу від США: що відомо

Україна може отримати негайну військову допомогу від США: що відомо

06:42 Україна
Всі головні новини

Популярне

Козловський розповів, що Кондратюк відмазав синів від служби, та обізвав Путіним 29093

Козловський розповів, що Кондратюк відмазав синів від служби, та обізвав Путіним

«БФ «Велич Життя», БФ «Скарбниця нації», компанія «Listmann GmbH & Co” спільно з партнерами передали Донеччині обладнання - Владислав Ландар». 16449

"БФ "Велич Життя", БФ "Скарбниця нації", компанія "Listmann GmbH & Co" спільно з партнерами передали Донеччині обладнання - Владислав Ландар".

Гороскоп на березень: Ракам - фінансовий успіх, Скорпіонам - критика 8467

Гороскоп на березень: Ракам - фінансовий успіх, Скорпіонам - критика

Потужний вибух: РФ обстріляла Одесу під час візиту Зеленського - ЗМІ 7267

Потужний вибух: РФ обстріляла Одесу під час візиту Зеленського - ЗМІ

Останні новини

08:43

Росіяни змогли просунутись на кількох напрямках: в ISW розповіли про хід боїв

08:11

Україна готувалася до ядерного удару РФ: ексспікер Генштабу назвав "мету" і терміни

07:41

Матиме вирішальне значення: в ISW назвали головну умову для контрнаступу ЗСУ

07:35

Головоломка для перевірки IQ: тільки найуважніші знайдуть кота за 11 секунд

06:47

Ліквідація чи об’єднання міністерств: "прості рішення" нас доб'ютьПогляд

Частину українців можуть позбавити пенсій вже 1 квітня: хто в зоні ризикуЧастину українців можуть позбавити пенсій вже 1 квітня: хто в зоні ризику
06:42

Україна може отримати негайну військову допомогу від США: що відомо

05:34

Щітка для волосся буде, як нова: як легко почистити гребінець

04:47

ЗСУ атакують окупантів гелікоптерами, які США закупили у Росії - ЗМІ

03:40

"За штурвалами сиділи підполковники і майори": в РФ проблеми з пілотами через дії ЗСУ

Реклама
03:00

Дружина Мурата Налчаджиоглу показалася з дитиною, поки він відпочиває з коханкою

02:45

США масово перекидають війська до Європи: полковник ЗСУ назвав головну метуВідео

02:26

Розмова з Богом: Мадонна озвучила своє перше слово після виходу з коми

01:31

Ще й пахнути буде: як видалити цвіль у ванній за ніч

00:38

"Увечері його вже не стало": Фагот Михайлюта розповів про втрату побратима

06 березня, середа
23:40

"Мільйон уже пішов служити": в ЗСУ назвали, скільки чоловіків можуть мобілізувати

23:38

Хто став таємною дружиною Віталія Козловського - ЗМІ

23:19

Алла Пугачова потролила путініста Михайлова і пройшлася по ньому гострим слівцем

23:02

Колишня стриптизерка погрожує принцу Гаррі "злити" його оголені фото

22:48

"Вікно можливостей з тріском закривається": Дикий розповів, коли зупиниться наступ РФ

22:47

Кірбі про план "Б" допомоги США: завжди розглядаємо інші можливості

Реклама
22:38

У принца Вільяма зробили різку заяву про здоров'я його дружини Кейт Міддлтон

22:32

У Раді розповіли, яке покарання придумали для ухильників від мобілізації

22:23

"Невпізнанна": РосЗМІ здивували фото відкинутої Кабаєвої

21:57

Хвора Шеннон Доерті шокувала історією про бійку з колегою по "Беверлі-Гіллз"

21:43

У ЄС майже "закрили" рахунок на 800 тисяч снарядів для ЗСУ: коли з'являться на фронті

21:05

Допущені МОК білоруські гімнастки виступили перед Лукашенком в академії Кабаєвої

20:59

Окупанти застрягли під Авдіївкою: в ЗСУ назвали новий "важливий" напрямок для РФ

20:08

Співала під кадри з Путіним і зброєю: Повалій у РФ знялася в пропагандистському кліпі

20:01

ЗСУ готуються до контрудару: Павлюк назвав найгарячіші напрямки на фронті

19:54

Росія підтвердила удар по Одесі: ввижаються морські дрони

19:32

Мама Вєрки Сердючки вперше стане бабусею

19:30

Регіони засипатиме снігом: Україну накриває морозний антициклон

19:29

"БФ "Велич Життя", БФ "Скарбниця нації", компанія "Listmann GmbH & Co" спільно з партнерами передали Донеччині обладнання - Владислав Ландар". новости компании

19:27

Місячний календар на 7 березня: на що не варто покладатися у цей день

19:10

Несподівано, але факт: у трьох знаків зодіаку збудеться мрія в березні

19:08

Скільки ще Москва здатна буде вести війну проти України?Погляд

19:04

Сутички з поліцією, спалені шини та труна: у Польщі пройшли масові протести фермерів

18:56

Скаргами до людей Орбана в Єврокомісії, Порошенко по суті загальмував вступ України до ЄС - експерт

18:49

Зеленський не був ціллю: зʼявилися дані про наслідки удару по Одесі

18:40

Чому влада створюватиме проблеми українцям із пенсіями: пояснення юриста

Реклама
18:24

Як зробити ефект довгих вій: дівчина показала дивовижний лайфхак

18:16

Сергій Стерненко. Росіяни кажуть, що корабель "Котов" був зайвимВідеоблоги

18:11

Як зробити шпроти в домашніх умовах: прекрасний спосіб

17:55

Орбан зустрінеться з Трампом: обговорять, як "зупинити" війну РФ проти України

17:54

Усі будуть здивовані: експертка назвала секретний продукт для збереження молодостіВідео

17:43

Перерахунок пенсій для українців: через новий фактор підвищать частину виплат

17:28

Після першої появи: стан здоров'я Кейт Міддлтон різко змінився

17:26

Щоразу новий можна не купувати: як очистити валик від фарби

17:17

Прем'єр Греції після обстрілу кортежу Зеленського: не встигли піти в укриттяФото

17:05

Соломія Вітвіцька вперше публічно оцінила свій роман із військовим

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Свята
Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти