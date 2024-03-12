Угорщина 'серйозно образилась' на Байдена через критику Орбана: викликали посла США

Очільник МЗС Угорщини назвав заяву Джо Байдена "офіційною американською позицією" і заявив, що вона "надзвичайно ускладнює двосторонні відносини".

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В Угорщині образилися на Байдена через звинувачення Орбана у "пошуку диктатури" / Колаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor, president.gov.ua

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла США через звинувачення президента США Джо Байдена у низькій оцінці демократії та "пошуку диктатури" угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто виданню ATV.

"Ви знаєте, з ким він зустрічається сьогодні, у Мар-а-Лаго? З Орбаном, який прямо заявляв, що не вважає, що демократія працює, і шукає диктатури... Я бачу майбутнє, де ми будемо захищати демократію, а не применшувати її", - заявив президент США Джо Байден.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що уряд Угорщини попросив американського посла Девіда Прессмана показати цитату, яку Байден приписав Орбану.

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"Очевидно, нічого подібного не було сказано, тому ми не отримали змістовної відповіді на це", - заявив Сіярто.

Сіярто вважає заяву Байдена брехнею та "дуже серйозною образою". Він сказав, що вона "надзвичайно ускладнює двосторонні відносини, тому що це шкодить не уряду, а країні, бо прем’єр-міністр і уряд не керують країною завдяки випадковій лотереї, а на основі вибору народу".

"Таке мислення американського президента, уряду та демократичної адміністрації є важким тягарем для двосторонніх відносин", - зазначив очільник угорського МЗС.

Сіярто також зазначив, що правляча партія виграла чотири вибори поспіль, що свідчить про визначений напрямок уряду, встановлений угорським народом, і є "однією з важливих рис демократії".

Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Зустріч Орбана з Трампом

Нагадаємо, 8 березня експрезидент США Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у своїй резиденції у Флориді.

Також під час зустрічі Трамп показав свій будинок, запросив на вечерю та обговорив питання безпеки кордонів. Орбан попросив Трампа "повернутись та принести мир". Трамп також засипав прем'єра Угорщини компліментами, він назвав угорського прем'єра "фантастичним лідером".

Крім цього, антиукраїнський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Дональд Трамп має "досить детальні плани" щодо завершення війни в Україні. Орбан стверджує, що плани Трампа передбачають, що без фінансової підтримки від США війна в Україні завершиться.

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