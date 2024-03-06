Кірбі про план "Б" допомоги США: завжди розглядаємо інші можливості

А проте будь-який інший варіант з підтримки української армії буде не такий ефективний, як затвердження проєкту щодо допомоги у Конгресі.

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ЗСУ відчувають дефіцит боєприпасів / Колаж Главреда, фото: army.mil, скриншот

США розглядають окрім схвалення Конгресом законопроєкту з грошима для України й "інші можливості" допомоги ЗСУ, заявив в інтервʼю Голосу Америки радник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі.

Він зауважив, що Білий дім працюватиме із Конгресом, щоб забезпечити додаткове фінансування.

Також Сполучені Штати, нагадав Кірбі, працюють з союзниками та партнерами щодо можливих внесків.

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"І, звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду та всієї адміністрації, чи є іще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну. Але жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування", - зауважив представник адміністрації Байдена.

За його словами, США "завжди розглядають інші можливості", які вони можуть використати.

"Але якими б вони не були, вони не будуть такими ж гарними, як запит на додаткове фінансування. Його нічим не можна замінити. Як я вже говорив багато разів, немає якогось наявного магічного джерела (коштів), здатне зробити те, що може зробити додаткове фінансування. Чи розглядаємо ми варіанти? Абсолютно. Ми мусимо, враховуючи ситуацію на місці, особливо на сході", - зауважив Кірбі.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

США шукають інші шляхи, як допомогти Україні

США намагаються домогтися прийняття великого пакета допомоги Україні без згоди спікера Палати представників Майка Джонсона. Про це заявив республіканець Брайан Фіцпатрік 29 лютого. Він сказав, що ще не вирішив, яку версію допомоги Україні спробує винести на розгляд петиція про звільнення.

Сенат ухвалив законопроєкт на суму 95 мільярдів доларів про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, але Джонсон ясно дав зрозуміти, що не голосуватиме за нього в Палаті представників.

Для прийняття якої знадобиться 218 підписів. Така петиція вимагатиме підтримки з боку невеликої кількості республіканців з урахуванням наявності підписів більшості демократів у Палаті представників.

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