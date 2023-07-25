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СБУ оголосила про підозру у держзраді екснардепу Мураєву

Анна Ярославська
25 липня 2023, 10:33 оновлено 25 липня, 10:38
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Колишній народний депутат Євген Мураєв використовував телеканал "Наш" для поширення російської пропаганди в Україні.
Мураєв
Євгена Мураєва підозрюють у державній зраді / УНІАН

Служба безпеки заочно оголосила підозру в держзраді колишньому народному депутату VII і VIII скликань і власнику забороненого в Україні телеканалу "Наш" Євгену Мураєву.

Екснардеп використовував телеканал для поширення російської пропаганди в інформаційному просторі України.

"Таким чином, він цілеспрямовано використовував власний медіаресурс для маніпулювання громадською думкою українців в інтересах Росії. Передусім, це стосувалося подачі спотвореної інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі та її сприйняття на міжнародній арені", - йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

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"На виконання завдань російських кураторів екснардеп створив і поширив на підконтрольному йому телеканалі ("Наш", - ред), а також каналах відеохостингу YouTube деструктивну пропаганду, в якій висловлював проросійські погляди, а також неодноразово брав участь у різних політичних шоу. У зазначених виступах та інтерв'ю підозрюваний поширював Російські наративи про те, що в Україні йде "культурна війна та переслідуються інакомислячі", пропагував ідеї, спрямовані на дискредитацію незалежності нашої держави і необхідності виконання домовленостей з РФ", - додали в Офісі генпрокурора.

В СБУ нагадали, що на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва були запроваджені санкції РНБО.

Після тривалих незалежних експертиз, ініційованих Службою безпеки України, зараз остаточно підтверджено факти злочинної діяльності фігуранта проти державної безпеки України.

Мураєву повідомлено про підозру у державній зраді за ведення інформаційно-підривної діяльності проти України та у вчиненні умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності (ч.1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 КК України).

Санкція найсуворішої статті інкримінованих злочинів передбачає покарання від 12 до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв Главред, у листопаді 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків у Євгена Мураєва. Правоохоронці вилучили безліч готівки, в тому числі російські рублі, зброю, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, а також книги, в яких вихваляється країна-агресор Росія.

Сам Мураєв переховується від українського правосуддя за кордоном.

Нагадаємо, 14 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.

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