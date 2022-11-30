Зброя, рублі і книги, що прославляють Росію: СБУ провела обшуки у колишнього нардепа Мураєва

СБУ провела обшуки у колишнього нардепа Мураєва / Колаж фото УНІАН та СБУ

Співробітники СБУ провели серію обшуків у Євгена Мураєва - колишнього депутата Верховної Ради і керівника забороненої в Україні проросійської партії "Наші". Про це повідомляється на офіційній сторінці спецслужби в Facebook.

Правоохоронці вилучили безліч готівки, в тому числі російські рублі, зброю, комп'ютерна техніка та мобільні телефони, а також книги, в яких вихваляється країна-агресор, Росія.

Обшуки проходили в рамках кримінального провадження за підозрою в державній зраді - за місцями проживання Мураєва, в його офісах і офісах його родичів, а також в приміщеннях, які належать найближчих соратників екснардепа.

Сам Мураєв, кажуть в СБУ, переховується від українського правосуддя за кордоном. Крім того, в спецслужбі ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Їх висновки свідчать про наявність у його діях ознак злочину, які передбачаються частиною 1 статті 111 КК України (Державна зрада). А саме - у питанні нанесення підозрюваним шкоди інформаційній безпеці України.

Нагадаємо, 14 травня 2022 року , президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.

Документ 7172-1 передбачає заборону політичних партій, програмні цілі яких спрямовані на виправдання, визнання правомірною або заперечення збройної агресії РФ проти України, а також на виправдання.

16 червня у Львові Апеляційний суд № 8 заборонив партію Шарія.

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