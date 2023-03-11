"Наділи мішок і поволокли": зрадник Медведчук влаштував плаксиве шоу на росТБ

До кабінету начальника Департаменту контррозвідки СБУ Віктора Медведчука привезли в ніч з 12 на 13 квітня.

Віктор Медведчук / Скріншот

Лідер забороненої в Україні проросійської Опозиційної платформи - За життя кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, розповів подробиці його затримання на початку квітня 2022 року.

Як розповів він в ефірі пропагандистів РФ, в кабінет начальника Департаменту контррозвідки СБУ його привезли в ніч з 12 на 13 квітня.

"Мене привезли в якомусь ковпаку, я не знав... я знаходився в мішку, я був у ньому спершу кілька годин на цементній підлозі, потім мене завели в цей кабінет", — заскиглив зрадник України.

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За його словами, коли мішок з нього зняли, перед ним стояв тодішній глава СБУ Іван Баканов.

"Мене затримала не СБУ, а тероборона, затримала випадково... Наділи наручники, наділи мішок і поволокли в іншу машину... Це був важкий день у моєму житті", — додав Медведчук.

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Нагадаємо, Україна і Росія 21 вересня провели обмін полоненими. Києву вдалося звільнити 215 українських військових. Серед них 5 командирів з Азовсталі. У Москву тоді відправили обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука - після тривалих допитів і свідчень. За одного Медведчука Україна змогла повернути додому 200 осіб.

Наприкінці листопада Віктора Медведчука з дружиною Оксаною Марченко бачили в одному з кафе на набережній Ялти. У Криму у нього, судячи з усього, залишається вілла на місці протитуберкульозного санаторію на узбережжі. Під Києвом у Медведчука залишився особняк з шубосховищем і "золотий вагон" в стилі Пшонки.

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