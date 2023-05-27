Медведчук коректував плани ФБС щодо створення окупаційних режимів в Україні – СБУ

Кум Путіна своєю рукою вносив корективи у план ФСБ "Промінь", у якому йшлося про агентурні проникнення і створення окупаційних режимів на території України.

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Медведчук коректував плани ФБС щодо створення окупаційних режимів в Україні/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Зрадник України і кум Путіна Віктор Медведчук співпрацював з російською ФСБ і коригував роботу спецслужб країни-агресорки РФ щодо дій в Україні. Про таку співпрацю стало відомо Службі безпеки України після затримання Медведчука.

Деталі того, як кум російського диктатора коригував роботу ФСБ, розповів голова СБУ Василь Малюк в проєкті "Рік. За кадром. Спецслужбіст". Він зазначив, що Медведчук співпрацював з резидентом "Професором", який підтримував зв'язок з іншими російськими агентами.

Малюк зазначив, що Медведчук співпрацював з 5-ю службою ФСБ Росії. У цієї служби був план, який мав назву "Промінь", і кум Путіна власною рукою вносив до нього корективи і підказував, як діяти в Україні.

"Це та служба (5-а служба ФСБ – ред.), яка працює по Україні. Вона весь час цим займалася і це їх прямі функціональні обов'язки. І у них був навіть такий план, він називався "Промінь" (і в матеріалах справи це є), де Медведчук своєю рукою вносив корективи щодо того, як потрібно працювати й діяти в Україні. Мовиться про їх глибокі агентурні проникнення, про подальше створення окупаційних режимів на території України й так далі", – розповів Малюк.

Розслідуючи справу Медведчука, українським спецслужбам вдалося виявити також багато інших джерел. Серед них був резидент "Професор", який працював на ФСБ разом з кумом Путіна.

Малюк зазначив, що "Професор" жив і працював в Одесі, і при цьому перебував на зв’язку з багатьма агентами, які були в різних областях України. Ці агенти збирали і передавали резиденту інформацію, яку той далі передавав Медведчуку і спецслужбам країни-агресорки Росії.

Дивіться відео з розповіддю голови СБУ Василя Малюка про те, як Медведчук працював на ФСБ:

Медведчук у Росії

Україна 21 вересня звільнила з російського полону 125 українських військових, серед них 5 командирів "Азовсталі". До Москви відправили обвинуваченого в державній зраді кума Путіна Віктора Медведчука, який встиг дати свідчення слідству. За одного Медведчука Київ зміг повернути додому 200 українців.

Пізніше Медведчука разом з його дружиною Марченко побачили в одному з кафе окупованої агресором Росією Ялти. Швидше за все, там у Медведчука залишилася вілла.

Також пізніше Медведчук повернувся в публічну сферу і став виступати на пропагандистському телебаченні РФ. Медведчук розповів, як його при спробі втекти затримала територіальна оборона і передала Службі безпеки України.

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