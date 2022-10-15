Збив 5 ворожих "шахідів" і катапультувався: пілот-герой розповів про свій подвиг

Пілот-герой розповів про свій подвиг / скріншот

Український пілот на МіГ-29 збив 5 дронів-шахідів і дві ракети у Вінницькій області, але змушений був катапультуватися через пошкодження літака, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.

Льотчик на позивний KARAYA в прямому ефірі телемарафону "Єдині Новини" заявив, що готовий хоч завтра знову сісти в кабіну винищувача, повідомили у ОК "Захід" Повітряних Сил ЗСУ.

Військовий каже, що не проти був би знищувати окупантів і на F-16, однак і на радянській техніці з побратимами дадуть рашистам прикурити.

"Ворог, не маючи успіхів на полі бою, починає переходити до терору цивільного населення, знищуючи не військові об'єкти, а дитячі майданчики, зупинки громадського транспорту та інші "центри прийняття рішень"", - поділився KARAYA.

"У тому числі застосовує іранські дрони. Але ми за короткий час адаптувалися і до такої загрози. Хоча чесно скажу, мета непроста, але ми досить успішно її знищуємо", - додав пілот.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбіка.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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