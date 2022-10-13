Збив 5 дронів та впав: на Вінниччині уламок ворожого безпілотника врізався у кабіну МіГ-29

На Вінниччині впав український МіГ-26 / Державне бюро розслідувань

У Вінницькій області впав український винищувач МіГ-29. Все сталося через іранський дрон, уламок якого врізався у кабіну. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Падіння літака відбулося 12 жовтня близько 21:00, коли у країні лунав сигнал повітряної тривоги. Військовий льотчик зміг збити 5 іранських дронів, якими Росія тероризує українців.

Уламки ворожого безпілотника зачепили кабіну, але український пілот одразу не катапультувався. Він героїчно продовжив керування винищувачем та направив його у поле, щоб уникнути масштабних руйнувань та жертв серед цивільних.

Лише після цього пілот катапультувався. Літак упав поблизу смт Турбів. Внаслідок інциденту пілот травмувався, нині військовий перебуває у лікарні. Потерпілих серед населення немає.

Нагадаємо, на Полтавщині за два дні впали два українські літаки. У командуванні Повітряних сил України підтвердили втрату одного літака Су-24М. Бомбардувальник підтримував наступальні дії на східному напрямку, де завдавав ударів по ворогу. Однак після виконання бойового завдання літак був уражений ракетою. Відомо, що обидва пілоти катапультувалися. Однак згодом стало відомо, що один з них не вижив.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про виявлення тіла загиблого льотчика з Бучі Михайла Матюшенка. Він очолював "привидів Києва" і спочатку воював проти окупантів у небі на півночі України, а потім вирушив боротися з ними на південь. Пілот загинув у бою над Чорним морем. Він відправився на останнє завдання і не повернувся з нього 26 червня. Його тіло не могли знайти з тих пір протягом декількох місяців, і знайшли тільки зараз.

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