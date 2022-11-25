Яка ситуація зараз у Києві: що зі світлом, водою, теплом та зв'язком

Яка ситуація зараз у Києві / УНІАН

Станом на ранок 25 листопада половина житлового фонду Києва залишається на аварійних відключеннях світла. Воду подали повністю, а от відновлення теплопостачання триває. Про це повідомляє КМВА та міський голова Віталій Кличко в Telegram.

Світло

Станом на 8:30 в столиці 50% житлового фонду працює в режимі аварійного відключення електроенергії. Як зазначив Кличко, протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово - на 3 години.

Водопостачання

Водопостачання в Києві відновлено повністю. Однак, у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води. Особливо це стосується верхніх поверхів багатоповерхівок, які знеструмлені. У КМВА повідомляють, що найближчим часом очікується стабілізація ситуації.

Тепло

Наразі продовжується відновлення теплопостачання в Києві. Третина будинків Києва вже з теплом. Фахівці продовжують відновлювати опалення в столиці.

Мобільний зв’язок

У КМВА пояснюють, що функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Як тільки енергосистема стабілізується, зв'язок з’явиться в усіх районах Києва.

Транспорт

Як повідомляють у Київській міській раді, до стабілізації ситуації із енергопостачанням на низці столичних трамвайних маршрутів продовжують працювати автобуси. Зокрема, вони працюють за такими трамвайними маршрутами:

№ 1 "Михайлівська Борщагівка - вул. Старовокзальна" - 10 автобусів;

№ 3 "Ст. Ромена Роллана - вул. Старовокзальна" - 10 автобусів;

№ 12 "Пуща-Водиця - площа Шевченка" - 2 автобуси;

№ 14 "Відрадний масив - Контрактова площа" - 5 автобусів;

№ 18 Контрактова площа - вул. Старовокзальна" - 2 автобуси;

№ 19 "Площа Шевченка - Контрактова площа" - 4 автобуси;

№ 28 "Вул. Милославська - Дарницька площа" - 5 автобусів.

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області є прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зникло світло, інтернет, мобільний зв'язок.

Як зазначили у Національній поліції України, в результаті російського обстрілу 10 людей загинули, серед них - 2 дитини. Окрім того, 52 людини отримали поранення, шестеро з них – діти.

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