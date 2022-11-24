Масова атака на Україну: Зеленський провів важливе засідання Ставки

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача.

Як повідомляє Офіс президента, на ньому розглянули процес відновлення енергетичної системи країни, і обговорили бої в Донецькій області.

"Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військами оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті, окремо поінформували про дії на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Також були заслухані доповіді керівників розвідки про плани ворога на найближчий час. Учасники засідання проаналізували забезпечення сил оборони технікою, озброєнням та боєприпасами, а також актуальні потреби військ для проходження зимового періоду.

Ракетна атака

"Члени Ставки розглянули хід відновлення енергетичної системи України та ліквідацію наслідків недавніх ракетних ударів Росії. Окремо зупинилися на питанні забезпечення стабільності зв'язку в умовах війни, зокрема шляхом переходу на автономне енергоживлення", - додали в Офісі президента.

На засіданні була продовжена робота щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури від російських атак.

У цьому контексті підкреслюється необхідність посилення співпраці з партнерами України для формування ефективної протиповітряної оборони.

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області є прильоти.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті пропало світло, Інтернет, мобільний зв'язок.

Через масовані російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води. Кличко закликав киян, про всяк випадок, запастися водою.

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