"Самогубство для Лукашенка": Білорусь не готова воювати з Україною — ГУР

У Головному управлінні розвідки Міноборони України прокоментували ймовірність вступу Білорусі у війну проти України на боці РФ.
Білорусь допомагає РФ озброєнням, технікою та боєкомплектами. Однак білоруські військові не зацікавлені в нападі на Україну, підкреслив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телеканалу Freedom.
За його словами, Олександр Лукашенко не готовий вступати в повномасштабну війну проти України, тому що таке рішення було б самогубним для його режиму.
"З приводу повномасштабної участі в наземній операції: ми не бачимо готовності режиму Лукашенка йти на цей крок, але допомога іншого характеру — озброєнням, технікою, важкою технікою і боєкомплектами — так, диктатор готовий і надає таку допомогу", — сказав представник ГУР.
За його словами, Лукашенко також готовий надати територію Білорусі в якості полігону для навчання мобілізованих росіян і їх подальшої відправки на фронт в Україні.
Разом з тим представник української військової розвідки каже, що Лукашенко розуміє – білоруські військові не бажають брати участь у війні проти України і в разі рішення Мінська про початок вторгнення мають намір масово здаватися в полон ЗСУ.
"Це було б самогубством — політичним і оборонним. Якби це сталося, то за таким сценарієм режиму Лукашенка було б набагато гірше, ніж зараз", — додав Юсов.
Білоруський диктатор це розуміє, тому обмежується гучними заявами, а також проводить маневри і брязкає зброєю, резюмував він.
Ймовірність вступу Білорусі у війну
Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував інформацію про візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Білорусі.
Він упевнений, що російський диктатор їде на зустріч з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для більш широкого залучення білоруської армії у війні проти України.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував публікації про те, що РФ має намір втягнути Білорусь у війну з Україною.
Він назвав "дурними і безпідставними вигадками" публікації про те, що Путін їде до Мінська примушувати Білорусь до участі у війні проти України.
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