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Зустріч Лукашенка і Путіна: в ISW оцінили ризики вступу Білорусі у війну проти України

19 грудня 2022, 07:27
Армія РФ, навіть посилена білоруськими збройними силами, не здатна підготувати і провести ефективний широкомасштабний наступ в найближчі місяці.
лукашенко, Путін
19 грудня відбудеться зустріч Лукашенка і Путіна / УНІАН

У понеділок, 19 грудня, запланована зустріч двох диктаторів - Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Ймовірно вона є частиною зусиль для створення інформаційних умов для нового етапу війни проти України. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти ISW цитують командувача Об'єднаними силами ЗСУ Сергія Наєва про те, що під час переговорів у Мінську президент РФ порушить тему ширшої участі армії Білорусі в подальшій російській агресії.

Наєв також зазначив, що Путін 17 грудня провів нараду з військовим командуванням РФ, на якій обговорювали як найближчі, так і середньострокові цілі війни.

"Взяті разом, зустріч Путіна з російським командуванням, нібито фронтовий візит Шойгу і зустріч Путіна і Лукашенка свідчать про новий етап в поданні, плануванні і веденні війни та можуть передвіщати відновлення наступальних операцій проти України в найближчі місяці", - припускають аналітики ISW.

При цьому в Інституті вивчення війни переконані, що армія Росії, навіть посилена білоруськими збройними силами, не здатна підготувати і провести ефективні широкомасштабні механізовані наступальні операції в найближчі кілька місяців.

"Людська сила, яку РФ формує з мобілізованих резервістів і щорічного осіннього циклу призову, не буде достатньо підготовлена для проведення швидких і ефективних механізованих маневрів. А проблема утримання наявних підрозділів, оснащених танками, артилерією та іншим необхідним обладнанням, не буде вирішена вчасно, щоб оснастити великі нові сили для наступальних операцій нинішньої зими", - підкреслюють в Інституті вивчення війни.

Аналітики не виключають, що при всіх проблемах Путін може спробувати наказати відновити широкомасштабні наступальні операції пізніше цієї зими.

Однак в ISW продовжують дотримуватися думки, що "Лукашенко навряд чи залучить білоруську армію (яку теж доведеться переозброїти) до вторгнення в Україну".

Нова атака РФ на Україну

Росія готується до нового наступу на Україну, який може відбутися в найближчі місяці. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни 19 грудня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче влаштувати нову масштабну атаку на Україну в 2023 році.

Ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж вважає, що у російських загарбників вже немає шансів поліпшити своє становище на фронті. Але російський диктатор Володимир Путін все одно планує провести ще одну масштабну наступальну операцію. Таке рішення стане агонією путінського режиму.

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