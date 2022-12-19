Зустріч Лукашенка і Путіна: в ISW оцінили ризики вступу Білорусі у війну проти України

Армія РФ, навіть посилена білоруськими збройними силами, не здатна підготувати і провести ефективний широкомасштабний наступ в найближчі місяці.

19 грудня відбудеться зустріч Лукашенка і Путіна / УНІАН

У понеділок, 19 грудня, запланована зустріч двох диктаторів - Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Ймовірно вона є частиною зусиль для створення інформаційних умов для нового етапу війни проти України. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти ISW цитують командувача Об'єднаними силами ЗСУ Сергія Наєва про те, що під час переговорів у Мінську президент РФ порушить тему ширшої участі армії Білорусі в подальшій російській агресії.

Наєв також зазначив, що Путін 17 грудня провів нараду з військовим командуванням РФ, на якій обговорювали як найближчі, так і середньострокові цілі війни.

"Взяті разом, зустріч Путіна з російським командуванням, нібито фронтовий візит Шойгу і зустріч Путіна і Лукашенка свідчать про новий етап в поданні, плануванні і веденні війни та можуть передвіщати відновлення наступальних операцій проти України в найближчі місяці", - припускають аналітики ISW.

При цьому в Інституті вивчення війни переконані, що армія Росії, навіть посилена білоруськими збройними силами, не здатна підготувати і провести ефективні широкомасштабні механізовані наступальні операції в найближчі кілька місяців.

"Людська сила, яку РФ формує з мобілізованих резервістів і щорічного осіннього циклу призову, не буде достатньо підготовлена для проведення швидких і ефективних механізованих маневрів. А проблема утримання наявних підрозділів, оснащених танками, артилерією та іншим необхідним обладнанням, не буде вирішена вчасно, щоб оснастити великі нові сили для наступальних операцій нинішньої зими", - підкреслюють в Інституті вивчення війни.

Аналітики не виключають, що при всіх проблемах Путін може спробувати наказати відновити широкомасштабні наступальні операції пізніше цієї зими.

Однак в ISW продовжують дотримуватися думки, що "Лукашенко навряд чи залучить білоруську армію (яку теж доведеться переозброїти) до вторгнення в Україну".

Нова атака РФ на Україну

Росія готується до нового наступу на Україну, який може відбутися в найближчі місяці. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни 19 грудня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче влаштувати нову масштабну атаку на Україну в 2023 році.

Ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж вважає, що у російських загарбників вже немає шансів поліпшити своє становище на фронті. Але російський диктатор Володимир Путін все одно планує провести ще одну масштабну наступальну операцію. Таке рішення стане агонією путінського режиму.

Інші новини: