Нова атака РФ з Білорусі: боєць ЗСУ назвав ймовірні терміни підготовки удару

Юрій Касьянов звернув увагу на перекидання до Білорусі російського розвідувального літака А-50.

Юрій Касьянов оцінив ймовірність нового удару РФ / Колаж фото УНІАН, 93-тя ОМБр Холодний Яр

У разі підготовки нового масштабного наступу РФ з півночі, окупанти зможуть перейти в атаку не раніше, ніж після Нового року, заявив військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов.

"Я не думаю, що станеться на Новий Рік, тим більше, що у РФ вже є негативний досвід штурму Грозного на Новий Рік і російська армія прекрасно пам'ятає, чим їй це загрожує", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Він також звернув увагу на перекидання до Білорусі російського розвідувального літака А-50.

"Цей літак потрібен для того, щоб з повітря виявляти на великій відстані польоти української авіації, пересування наземних військ і управляти своїми військами як повітряний командний пункт. І це - серйозний дзвіночок", - пояснив український військовий.

Разом з тим він не виключив, що противник може вводити нас в оману цими приготуваннями, щоб Україна зараз перекинула на білоруський кордон додаткові війська і тим самим оголила лінію фронту на Донбасі.

"Це б допомогло російським військам зламати нашу оборону, десь вклинитися і досягти деякого успіху, про який вони вже давно мріють, але ніяк не можуть нічого подібного зробити. Тут палиця з двома кінцями - або противник готується до нападу, або імітує цю готовність. Війна (і так було в усі часи) – це не тільки відвага, хоробрість, самопожертва, але ще і хитрість. Тобто вміння обдурити противника, змусити його кинути сили на хибний напрямок удару, щоб досягти перемоги", — додав Касьянов.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував інформацію про планований візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Білорусі.

Він упевнений, що російський диктатор їде на зустріч з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для більш широкого залучення білоруської армії у війні проти України.

Раніше Марк Фейгін заявив, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" від тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

Він також вважає, що на тлі раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя. За його словами, Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями і набрид ще до війни, бо отримував гроші і постійно щось обіцяв.

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