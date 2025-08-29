Найменшій дитині всього два роки: з'явились перші імена та фото загиблих у Києві

Внаслідок атаки на Київ загинули 23 людини: 19 доросли та четверо дітей.

Імена загиблих внаслідок удару по Києву / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

У Києві загинули 23 людини внаслідок атаки РФ

Серед загиблих є чотири дитини

Наймолодшій загиблій дівчинці було всього два роки

Російські окупанти 28 серпня атакували Київ ракетами та безпілотниками. Ворог бив прямісінько по житлових будинках. Внаслідок атаки загинули 23 людини, серед яких 19 дорослих та чотири дитини. Найменшій загиблій дівчинці було всього два рочки, її звали Ангеліна. Про це розповідається на сторінці у Facebook "Їх убила Росія".

У Мережі вже з'явилися перші імена загиблих людей внаслідок атаки на Київ:

Ангеліна Галич - 2 роки;

Надія Галич - 24 роки (мама загиблої дівчинки);

Марина Гришко - 17 років (студентка);

Яна Шаповал (мама 11-річного хлопчика);

Назарій Коваль - 14 років;

Оксана Процюк (лікар фізичної та реабілітаційної медицини, невролог);

Олена Чала;

Віра Тулупова (учасниця Ансамблю народної пісні та побутового танцю "Громиця");

Марія - 64 роки (пенсіонерка).

Загиблі у Києві 28 серпня / фото: Facebook/Їх убила Росія

Марина Гришко

Марині Гришко було всього 17 років. Вона навчалася на третьому курсі у Київському енергетичному фаховому коледжі. У неї залишились мама та батько. Тато дівчинки - військовий, розповідала подруга сім'ї Ганна Панченко. Батько дуже радів, що його донечка навчалась у столиці. Вона жила у Дарницькому районі Києва.

"Дитині було 17 років. Жити і жити… Гарна, талановита, щира, мила - найкраща дитина для своєї матері і свого батька. Сьогодні вони купили весільну сукню своїй доні. Та не на весілля. А у труну… нема слів… рве душу на шмаття… Маринку знаю змалечку. Подружка мого старшого сина. Кожне літо зустрічалися у нашому селі. Гуляли, тусили, веселилися… Хочеться кричати… одні сльози з очей…Горе… біда… Немає Марини… вбили..." - написала Ганна Панченко.

У Києві загинула Марія Гришко / фото: Главред

Олена Чала

Олена Чала жила у Голосіївському районі столиці. Жінка намагалася врятуватися та свідомо пішла в укриття, але не встигла. Саме в цей момент пролунав вибух і в тіло жінки влучили осколки. Від цих поранень вона померла.

Знайома жінки пригадує, що Олена допомагала її 93-річному батьку - отримувала з Норвегії багатокілограмові посилки та доставляла йому. Олена жила у будинку навпроти старенького чоловіка.

"Олена Чала, гарна, чарівна і великий життєлюб, подруга моєї доньки, друг нашої родини дорогою до бомбосховища загинула від смертоносного скла. Її вбила Росія!!! Сьогодні, після жахливих новин та відео про чергову атаку росіян, стримуючи страх і тривогу, я вчергове дзвонила батькові кілька разів, поки не почула "ще живий". А за годину подзвонила мені дочка повідомити про трагічну смерть Олени. Це шок! Слів немає..." - написала вона.

У Києві загинула Олена Чала / фото: facebook

Яна Шаповал

Яна Шаповал жила у п'ятиповерхівці у Дарницькому районі столиці. У квартирі також були чоловік жінки т її 11-річний син. Дитина та чоловік дивом вижили, але перебувають у лікарні у важкому стані. Внаслідок ворожого удару жінка загинула, розповіла сестра Яни.

"28.08 ворожа ракета забрала життя моєї сестри Яна Шаповал. Її син та чоловік зараз борються за життя в реанімації, а їхній будинок повністю зруйнований. В одну мить вони втратили найдорожче — маму, дружину, дім і спокій. Ми просимо кожного, хто має можливість, підтримати в цей страшний для них час", - написала вона.

У Києві загинула Яна Шаповал / фото: facebook

Назарій Коваль

Хлопцю було всього 14 років. Він жив в одній із квартир зруйнованого будинку у Дарницькому районі міста. Хлопчик навчався у восьмому класі місцевого ліцею №127.

"Це неймовірно болюча втрата для всієї нашої шкільної родини. Назарій був світлою, життєрадісною дитиною, яка мріяла і будувала плани на майбутнє. Його життя обірвала жорстока війна. Ми глибоко сумуємо разом із родиною Назарія, його друзями та однокласниками. Немає слів, щоб передати весь біль від цієї трагедії. Світла пам'ять про нашого учня назавжди залишиться в наших серцях. Легких тобі хмаринок, дитинко", - написали на сторінці ліцею.

У Києві загинув Назарій Ковальчук / фото: facebook

Віра Тулупова

Тулупова Віра Олексіївна стала однією з жертв російської атаки на столицю. Жінка була берегинею Ансамблю народної пісні та побутового танцю "Громиця".

"Чарівна жінка та неймовірно талановита людина — Віра Олексіївна Тулупова. Це непоправна втрата для народного аматорського мистецтва Києва. Віра Олексіївна була серцем "Громиці", душею колективу. Це страшний біль, який неможливо передати словами. Світла пам'ять про Віру Олексіївну назавжди залишиться в наших серцях. Щирі співчуття рідним і близьким. Спочивайте з миром, берегине..." - йдеться у повідомленні.

У Києві загинула Віра Тулупова / фото: facebook

Оксана Процюк

Оксана Процюк була лікарем-неврологом. Вона працювала у Центрі медичної реабілітації КНП "Київська міська клінічна лікарня 1". У колективі згадують про неї лише гарними словами. Оксана була турботливою дружиною та мамою.

"Вчора ще усміхнена, натхненна питаннями реабілітації, пацієнтами... Сьогодні тиша від невимовного болю, гіркої втрати ... Ії чесність, доброта, щирість, відповідальність, турбота та мудрість були прикладом для колег! Вона не просто скеровувала нашу команду, а надихала нас щодня! Її шлях був сповнений любові до життя й прагнення допомогти кожному, хто звертався!" - йдеться у повідомленні.

У Києві загинула Оксана Процюк / фото: facebook

Надія та Ангеліна Галич

Надії було всього 24 роки. Вона була люблячою мамою 2-річної дівчинки Ангеліна. У молодої мами та маленької дитини могло бути світле майбутнє, але росіяни відібрали у них шанс на життя, атакувавши будинок, у якому вони мирно спали.

У Києві загинули Ангеліна та Надія Галич / фото: Главред

Собака втратила господаря

У Дарницькому районі росіяни вбили охоронця парковки. Він був на робочому місці під час "прильоту", там і загинув. Джесі - собака охоронця. Тепер вона виє на обгорілій землі, чекаючи на господаря, який вже ніколи не повернеться.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 28 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони різних типів, балістичні, крилаті ракети і ракети "Кинджал". Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, зазначивши, що внаслідок удару є загиблі та поранені.

Загалом під російським масованим ударом опинилися Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, а також окремі райони Вінницької, Київської та Чернігівської областей.

Спеціальний посланник США в Україні Кіт Келлог заявив, що масштабна атака Росії на Київ ставить під загрозу мирні ініціативи Дональда Трампа.

