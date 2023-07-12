Україна може отримати перші F-16 у березні 2024 року - Кулеба

Навчання українських пілотів планують розпочати вже у серпні-вересні цього року.

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Україна може отримати перші F-16 у березні 2024 року / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Україна працює над отриманням сучасних винищувачів F-16. Перші літаки можуть почати літати вже в березні 2024 року. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода.

Однак Кулеба акцентував на тому, що терміни можуть зрушити через складні технічні моменти.

"Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіка", - сказав він.

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Він пояснив, що крім пілотів потрібно підготувати інженерів, техніків та інфраструктуру.

Кулеба також розповів, що вже в серпні-вересні почнуться тренування українських пілотів і підготовка юридичних рішень, які необхідні для передачі літаків.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача Україні винищувачів F-16

Нагадаємо, колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес заявляв, що ЗСУ здатні звільнити Крим до кінця літа, потрібні ATACMS і F-16.

Однак адмірал НАТО Роб Бауер заявив, що ЗСУ не отримають винищувачі F-16 до кінця контрнаступу. Керівник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер прямо заявив про те, що війна в Україні залишається "вкрай непередбачуваною".

Також стало відомо про те, що 11 країн сформували коаліцію для навчання українських пілотів на F-16. Резніков зазначив, що також існує можливість включення в програму інших типів винищувачів.

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