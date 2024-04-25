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Салліван визнав, що Україна втратила Авдіївку через затримку допомоги США

Яна Ставська
25 квітня 2024, 01:00
Сполучені Штати вважають, що Росія може здобути "додаткові тактичні досягнення".
Салліван визнав, що Україна втратила Авдіївку через затримку допомоги США
24 квітня Байден підписав закон про додаткове фінансування військових зусиль України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 10 ОГШБр

Радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван визнав, що Україна втратила Авдіївку через затримку зі схваленням нового законопроєкту США про допомогу.

Коментуючи схвалення додаткового фінансування для союзників США, зокрема для України, Салліван визнав, що на цей процес пішло "надто багато" часу, пише Європейська правда.

"Наслідки затримки відчули в Україні. За останні пів року Україна була змушена економити боєприпаси, і це призвело до втрати частини території на сході, зокрема Авдіївки", - повідомив радник Байдена.

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Салліван додав, що Збройні сили все ще перебувають "під жорстким тиском" ворога на полі бою.

"І цілком можливо, що в прийдешні роки Росія може здобути додаткові тактичні досягнення", - цитує видання Саллівана.

За його словами, у США та України піде "певний час", щоб "вибратися" з тієї ями, яку утворила затримка схвалення військової допомоги.

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В інтервʼю ВВС очільник розвідки Кирило Буданов нещодавно заявив, що на Україну найближчим часом чекає важкий період на фронті. Ситуація може загостритися у період середина травня - початок червня цього року. Але ця ситуація буде не катастрофічною.

"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", - зазначив він.

На думку експерта Івана Киричевського, цю заяву Буданова не варто сприймати як тривожний сигнал. Навпаки - представники воєнного командування натякають, що щодо намірів ворога є усі необхідні дані.

У матеріалі Atlantic Counsil вказувалося, що новий наступ РФ може співпасти або накластися на майбутній саміт НАТО у Вашингтоні 9-11 липня, присвячений 75 річниці. Зокрема, Путін може скористатися можливістю почати великий наступ під час саміту у Вашингтоні з метою принизити Альянс саме в той момент, коли він відзначатиме три чверті століття стримування імперських амбіцій Москви.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ

Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ.

Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої.

Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми.

При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

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Авдіївка військова допомога Джейк Салліван бої за Авдіївку
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