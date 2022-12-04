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"Сакральна дата": генерал-майор розповів, у який день грудня росіяни можуть вдарити по Україні

4 грудня 2022, 21:12

Росіяни зараз намагаються визначити ті критичні точки, удари по яких були для українців найболючими та спробувати їх ліквідувати.

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Росіяни готують масований удар по Україні / Полтавка ОВА, УНІАН

Російські окупаційні війська можуть завдати масованого ракетного удару по українських містах 24 грудня. Саме ця дата є сакральною для Москви. Про це повідомив український військовий і громадській діяч, генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун в ефірі Апостроф TV.

Як зазначив генерал-майор, українцям треба розуміти, що удар від росіян все одно буде, можливо, в найнесподіваніший момент. За його словами, росіяни зараз намагаються визначити ті критичні точки, удари по яких були для українців найболючими та спробувати їх ліквідувати.

"Але я сподіваюсь, що ми так само не сиділи склавши руки, і навіть відновлення нашої інфраструктури не означає, що вона була відновлена саме в тому порядку, в якому вона була розташована раніше", - зазначив Ягун.

Окрім того, він зауважив, що Москва полюбляє якісь визначні дати, тому може завдати удару 24 грудня. Ця дата є сакральною для Кремля, адже в цей день створили СРСР. Відтоді минуло 100 років.

"Або ж на Новий рік. Тобто вони цинічно підбирають такі дати, які символічні", - розповів генерал-майор.

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Раніше у Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька "досить великих" атак. На російських аеродромах останніми днями спостерігається повітряна активність.

Начальник пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час, і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресорка може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, загарбники можуть здійснити ще 3-4 масовані атаки. Водночас він наголосив, що українська система протиповітряної оборони збиває 75-90% ракет. Також Данілов зазначив, що кількість ракетного озброєння на території Росії стрімко зменшується і росіяни змушені шукати додаткові поставки по всьому світу.

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