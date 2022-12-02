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"Росіяни змінили тактику": Подоляк розповів, коли Україні загрожує новий удар

2 грудня 2022, 23:57

Загарбники чекають на значне похолодання в Україні, щоб температура вночі опускалася до 8-10 градусів морозу.

российская ракета, подоляк
Росія може завдати удар по Україні, коли посиляться морози / УНІАН, Офіс президента

Російські окупаційні війська змінили свою тактику щодо завдання масованих ракетних ударів по українських містах. Так, загарбники чекають, коли в Україні вдарять сильні морози, щоб українці замерзли у своїх домівках.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній. Він наголосив, що плани російських загарбників є "абсолютно людожерськими".

"Мені здається, що зараз тактика Росії трохи змінилася – вони чекають на збільшення морозів, глибини морозів, грубо кажучи, щоб температура вночі опускалася там до 8-10 градусів морозу, і ось в цей момент вони хочуть завдати найбільш чутливого удару по Україні", - сказав Подоляк.

Радник глави Офісу президента додав, що росіяни "відкрито чекають можливості максимально жорстко заморозити, тому що основний удар в такому разі припадає навіть не на енергетику як таку, а на опалення".

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Раніше у Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька "досить великих" атак. На російських аеродромах останніми днями спостерігається повітряна активність.

Начальник пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час, і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресорка може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, загарбники можуть здійснити ще 3-4 масовані атаки. Водночас він наголосив, що українська система протиповітряної оборони збиває 75-90% ракет. Також Данілов зазначив, що кількість ракетного озброєння на території Росії стрімко зменшується і росіяни змушені шукати додаткові поставки по всьому світу.

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війна в Україні Михайло Подоляк війна Росії та України
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