"Ці новини на голову впадуть": Арестович заінтригував загадковою військовою допомогою Від заходу

Олексій Арестович, російська ракета / УНІАН

Напередодні в черговий, вже вп'яте, пройшла зустріч міністрів оборони західних країн - все на тій же американській військовій базі "Рамштайн" в Німеччині. Як зазначив радник Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру з російським опозиціонером Марком Фейгіним, Україну очікує "загадкова" військова допомога.

"Прийшов час загадкових фраз. Буде звучати так - дуже хороші новини з "Рамштайна"",– підкреслив чиновник. Але він відразу ж обмовився, що деталі повідомляти не мають повноважень.

За словами радника офісу президента, докладніше про надання військової допомоги можуть розповісти або партнери, або офіційні особи нашої держави. У той же час, припускає Арестович, подробиці взагалі можуть не озвучувати. І тут немає нічого дивного, адже можна влаштовувати несподіванки для російських окупантів.

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"Але зима буде, якщо вони доживуть, буде у них просто "персик". Спочатку ці новини на голову деяким впадуть, а потім, можливо, ми їх оголосимо", – підсумував Арестович.

Військова допомога Україні від США

19 серпня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 млн доларів.

20 серпня Вашингтон офіційно оголосив про новий пакет допомоги для України. До нього увійшли боєприпаси до HIMARS, БПЛА ScanEagle, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, Javelins та інше.

24 серпня президент США Джо Байден затвердив надання Україні найбільшого пакету військової допомоги на 3 млрд доларів. Він передбачає передачу нашій країні 6 ракетних комплексів, безпілотників і 300 тисяч снарядів.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонна розмова з лідером США Джо Байденом і висловив вдячність главі Білого дому Джо Байдену за протиповітряну оборону, яка захистить від ракетного терору Росії.

27 серпня повідомлялося, що Міністерство оборони США закупить для України зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Пентагон уклав угоду на 182 мільйони доларів з компанією Raytheon.

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