З приходом зими у військ Путіна в Україні додасться проблем – військовий аналітик

Зима покаже різницю в якості між російськими та українськими силами / Фото Reuters

Погода в Україні найближчими днями зміниться - похолодання на чотири-п'ять градусів призведе до того, що російська окупаційна армія зіткнеться з новими проблемами. Водночас українські війська краще екіпіровані для зимівлі в окопах. Про це заявив військовий та оборонний аналітик Sky News професор Майкл Кларк.

"Зараз на кілька днів похолодає на чотири-п'ять градусів нижче нуля. Земля промерзне і залишиться мерзлою. Це важливо для військ. Оскільки погода зараз стає холодною, це підкреслить різницю в якості між російськими та українськими силами", – зазначив він.

За його словами, щоб пережити зиму, війська повинні бути добре забезпечені та екіпіровані, їх необхідно регулярно виводити з окопів. У цьому сенсі ЗСУ впораються краще, ніж окупанти, тому що тепер вони краще оснащені та мотивовані.

"А багато росіян вже незадоволені та не хочуть бути там", – сказав Майкл Кларк.

Агресору залишається вдаватися до використання ракет з ядерного арсеналу, що є ознакою його відчаю, додав професор.

"Бойові дії на сході Донбасу посилюються, тому що в українців є шанс відкинути росіян туди, звідки вони почали в лютому", – додав Кларк.

Як повідомляв Главред, раніше в Міністерстві оборони Британії заявили, що серед ракет, якими Росія обстрілює територію України, помітили крилату ракету, яка призначена для перенесення ядерної боєголовки. На думку експертів, таким чином агресор розраховує відволікати українські сили ППО від ураження ракет дальньої дії.

Нагадаємо, генерал армії Росії та депутат Держдуми Андрій Гурільов зізнався, що країна-агресор атакує мирне населення України. У планах агресора-зруйнувати не лише енергосистему нашої країни, а й банківську систему, щоб українці залишилися без грошей.

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